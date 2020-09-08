社福月餅難賣 台中這個團體提前開跑1.5個月達標170％
中秋節將至，今年新冠肺炎疫情讓社福募款難度增加，台中有13家社福團體的中秋月餅努力衝業績。十方啟能中心月餅去年太晚開跑，業績慘澹，今年提前1.5個月促銷，達成率170％，台灣福氣社區關懷協會達成率100％，都不再接單；但其餘10多家社福月餅，銷售仍不到5成，賣的辛苦。
中市社會局身心障礙福利科指出，符合政府優先採購的社福機構團體，一定要完全是身障者自己做，不能拿其他東西轉賣，今年有13家是優先採購名單，預計總量要銷售5萬盒，統計至9月7日已銷售23888盒，達成率45.67％。
創世基金會非政府優先採購團體，台中分院自己找柚農、果農合作賣柚子和水梨，柚子去年大賣超過1000台斤，今年進1500台斤結果至今銷量僅2成，5台斤、6粒售價499元；10台斤12粒999元。水梨每盒8棵訂500盒，目前賣出100盒。
十方啟能中心達成率170％，業績嚇嚇叫，已接到2500盒訂單，怕身障孩子做不完，不再接單。十方主任游月菊說，去年接近中秋才開賣，賣不到2000盒，銷量不如預期，今年提早開跑12入內含金沙月餅、綠豆凸、紅莓奶酥、堅果塔只要450元。
身障科統計，蓮心自強服務協會賣出0.36％，身心障礙者福利關懷協會1.34％，瑪利亞社會福利基金會31％，立達啟能訓練中心達成率49％，伊甸迦南園烘焙庇護工場達成率49％。
身障科表示，公部門含學校每年都有編5％預算要購買社福產品，月餅是最大宗採購，平時可能買手工皂或其他身障自製的生活小物。屬於優採的社福團體，社會局會協助產品曝光，媒合有意願採購單位選擇，幫忙尚未達標的優採產品增加銷售量。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言