南投縣防疫不鬆懈 新聞處實作講習培訓防疫種子

國內疫情雖趨緩，但因持續有境外移入，國人仍不敢鬆懈，南投縣政府新聞及行政處擴大防疫能量，強化防疫部署，今辦理防疫知能暨安全衛生講習，盼透過宣導讓防疫落實於生活，同步培訓防疫種子，將防疫知能擴大至社區。

縣府新聞處今邀請衛生局疾病管制科長洪美吟擔任主講人，並透過實地演練及有獎徵答，強化對府內同仁對防疫的知能，更期能落實在每個人的生活中。

洪美吟表示，講習從認識新冠肺炎COVID-19及防疫政策，並指導實作最基本的勤洗水、消毒方法，正確戴、卸口罩丶防護衣的穿脱丶丢棄等個人防疫措施，深入到居家、辦公場所清潔消毒方法，對同仁加强訓練，減少並防堵群聚感染機會。