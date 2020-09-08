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民歌手接力唱 台中港藝民歌之夜免費聽
財團法人台中市港區文化藝術基金會主辦、台中市政府文化局協辦「港藝秋意民歌之夜」音樂會，9月11日(周五)晚上7點30分，在台中市港區藝術中心藝術廣場演出ㄧ場免費欣賞音樂會，5位知名的民歌手接力唱。
港區藝術中心表示，這次演出陣容堅強，有葉佳修、王海玲、施孝榮、許景淳及殷正洋等5位金曲歌王、歌后，演出曲目包括「歸人沙城」、「忘了我是誰」、「鄉間小路」及「城裡的月光」等與月光相關的民歌，還有多首耳熟能詳的經典歌曲。
港區藝術中心表示，台中市港區文化藝術基金會多年來致力推廣海線地區藝文活動，民歌音樂會是主力推廣活動項目，已連續4年在港區藝術中心舉辦，更有不少民眾遠從苗栗、南投及彰化地區遠道而來，聆聽並回憶年輕時的美妙歌聲與旋律。
當晚7點30分演唱開始，預計到晚上10點結束，活動詳情可至港區藝術中心官網http://www.tcsac.gov.tw/或電洽(04)2627-4568轉9查詢。
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