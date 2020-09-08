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不把自己當病人 董娘罹癌後當志工人生更精彩

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
55歲鄭姓企業老闆娘（右）分享，罹癌後化療期間，她「不把自己當病人」看待，當志工積極抗癌。記者趙容萱／攝影
55歲鄭姓企業老闆娘（右）分享，罹癌後化療期間，她「不把自己當病人」看待，當志工積極抗癌。記者趙容萱／攝影

中山醫學大學附設醫院二、三樓門診區長廊目前舉辦癌症希望基金會第八屆「彩繪希望」繪畫比賽展覽，55歲鄭姓企業老闆娘現場分享，她3年前確診乳癌後，接受手術切除腫瘤，化療期間她「不把自己當病人」看待，復健、運動之餘，她也加入環保、學校和南屯區公所志工行列，當志工讓她心情快樂，積極抗癌。

鄭姓老闆娘說，她原本幫丈夫打理公司，在家侍奉公婆，還要照顧三名兒女，盡心盡力，蠟燭多頭燒，很忙、壓力很大，她在10年前摸到雙側乳房有硬塊，醫師叮囑她要定時追蹤，她追蹤多次，沒有變化，直到三年前社區健檢時發現，進一步到醫院切片，才發現她雙側都有乳癌，她切除腫瘤，並擴清淋巴，並接受化療。

鄭姓老闆娘指出，她罹癌後，改變飲食習慣，以前飲食隨便吃，現在都會吃原型食物，飲食均衡，也學會放下，以前抽不出時間來運動，現在做自己想做的事情，現在丈夫會陪她固定運動，她在化療期間，即便手抬不太起來、難以施力，但她還是參加多場的志工，感覺可以服務人群很開心；也常去看畫展等藝文欣賞，讓自己心情得到放鬆。

她認為，每次走進醫院都讓她心情相當緊繃，但只要經過長廊的畫展，看到其他癌友化傷痛為大愛，積極追求生命美好的事物，都能讓她心情舒坦、勇氣加倍，積極抗癌。

中山醫學大學附設醫院乳房外科主任姚忠瑾說，早期發現早期治療是治療乳癌的不二法則。中山附醫癌症登記資料顯示，早期乳癌第一期可達逾95%痊癒機會，第二期也有逾85%。 目前國健署針對45到69歲女性，或40歲以上、未滿45歲二等親內有乳癌病史女性，可2年一次免費乳房攝影篩檢。

中山醫學大學附設醫院癌症中心主任丁文謙指出，中山附醫每年與癌症希望基金會合作，今年第八屆「彩繪希望」繪畫比賽展覽，展示癌友、家屬、醫療團隊得獎繪畫作品，將展到9月底。

55歲鄭姓企業老闆娘（左）分享，罹癌後化療期間，她「不把自己當病人」看待，當志工積極抗癌。記者趙容萱／攝影
55歲鄭姓企業老闆娘（左）分享，罹癌後化療期間，她「不把自己當病人」看待，當志工積極抗癌。記者趙容萱／攝影

乳癌 癌症

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