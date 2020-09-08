中市議員會勘兩處車站 要求市府優先設置iBike站
台中市議員周永鴻今天和交通局等單位會勘潭子頭家厝車站和栗林車站後，他要求交通局應優先在兩處車站與沿線公共設施建置iBike站點，並倍增車站下規劃的iBike數量，不要讓原縣區的大眾運輸發展繼續落後原市區。
周永鴻今天邀集交通局與鐵路局到頭家厝車站和栗林車站會勘，周永鴻說，雖然交通局iBike倍增計畫正在備標中，預計10月開始進行第一波場站施作，但交通局目前第一波只規劃先做捷運綠線車站及沿線周邊。
周永鴻表示，潭雅神地區iBike站非常稀少，26.5萬人口卻只有15個iBike站，頭家厝車站和栗林車站已經開通多時，也有穩定的通勤族群，但車站和周邊一直還沒有iBike站，能讓通勤族銜接家裡到車站這最後一哩路。
周永鴻要求交通局，應優先在iBike倍增計畫第一波於頭家厝和栗林車站建置站點，他認為目前交通局在頭家厝車站和栗林車站下預計各設置40台iBike對未來發展需求不足，應該規劃雙倍的數量，周永鴻也要求交通局除了車站周邊，車站沿線的公共設施也應一併規劃iBike站。
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