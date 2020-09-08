嚇到寶寶 台中購物節消費破90億12日抽豪宅
為期兩個月的台中購物節8月底落幕，台中市長盧秀燕今天表示，登錄發票金額加上電商平台消費金額破90億元，受矚目的豪宅大獎將於12日抽出，請大家當晚等著接她的電話。
台中購物節從7月起到8月底結束，由於祭出豪宅、百萬現金、汽車、電動機車等大獎，盧秀燕上午在市政會議召開前公布有關購物節的統計數據，她說，看到數字，忍不住驚呼「真是嚇到寶寶了！」
盧秀燕表示，台中購物節登錄發票金額加上電商平台消費金額共達90.34億元，將近去年25億元的4倍。其中電商平台的台中專區，總消費金額達2.81億元，當中8成5是來自外縣市的消費，雙北民眾最捧場占了39%，貢獻超過1億元。
盧秀燕指出，今年購物節APP經改良，下載數超過34萬人次，成為公部門APP、旅遊類APP排行榜下載第一名，統計52%使用者為設籍台中以外的民眾，尤其鄰近的彰化縣及南投縣民最多。
「購物節籌辦效益驚人！」她說，儘管今年全球疫情影響民眾消費意願，但第二屆購物節不受影響，反創下多項紀錄，許多數據大勝去年成績，例如市府每投入1元創造223元消費，勝過去年的80元；每人平均消費登錄金額超過2.5萬元，大勝去年的1.1萬元；電商瀏覽量共計8億次，勝過去年的214萬次。
連續2屆購物節都祭出近千萬豪宅大獎，盧秀燕說，今年豪宅大獎將於12日晚間7時於民政局舉辦的「民政耀眼、綻放台中」演唱會抽出，希望市民朋友保持手機暢通，「等待燕子市長的電話，得獎的可能就是你」。
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