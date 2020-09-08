卦山力藝術祭登場 共築彰化未來夢想之旅

卦山力藝術祭將在12日登場，負責策展的藝術家葉育君說，第二屆的卦山力藝術祭，今年命題為「未來冒險王」，邀請在地藝術家、職人以及居民合作，共築前進彰化未來的夢想之旅。

負責主辦卦山力藝術祭的instant 42藝術空間今天在國立彰化藝術高中大草皮舉辦記者會，介紹將在9月12日到11月11日舉行的第二屆卦山力藝術祭活動；出席記者會的除了有策劃活動的藝術家葉育君外，還有彰化縣文化局長張雀芬及參與演出的盜火劇團導演陳昶旭等人。

葉育君接受媒體聯訪時說，去年第一屆卦山力藝術祭結束後獲得熱烈迴響，今年來到第二屆，命題為「未來冒險王」，開幕活動為「未來家園」與山的故事一起呼吸，在彰化高中青青大草皮有藝術表演，受邀前來的表演者幾乎為彰化人，有搭配動畫、特效以及電子音樂的表演，也有西塔琴演出。

活動第二週9月19日及20日則安排「未來2070」近未來的跨世代想像表演，紀錄劇場工作坊和盜火劇團合作，在八卦山下的銀橋演出；參與演出的學員來自不同縣市，齊聚在彰化進行田野調查、排練，發展出對彰化未來的想像，演出一個串連彰化市永樂街、花壇磚窯廠等的虛構故事，邀請觀眾反思城市與時間、歷史間的關係。

來到10月的雙十國慶日，卦山力藝術祭的「未來神服裝秀」，南郭坑溪河畔廣場有服裝秀表演與市集活動，邀請農村武裝青年阿達以及阿美族歌手達卡鬧與在地居民一起演出，邀請民眾參與，關心生活場域、發掘土地故事，創造一個前進彰化未來的夢想之旅。