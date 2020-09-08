影／人家捐血我捐鞋！製鞋廠老闆霸氣捐鞋響應捐血

警廣台中分台今天在台中市黎明辦公區禮堂舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動，吸引民眾挽袖捐熱血響應。台商貫勝企業董事長盧俊銘說，他聽到警廣今天辦捐血活動，擁有製鞋廠的他也來共襄盛舉響應，「人家捐血、我捐鞋」，「今天現場所有捐血人，我都送一雙休閒鞋」，感謝捐血人的愛心。

台中捐血中心說明，目前中部的血液庫存量約為8天，供血較為平穩，但是中彰投雲四縣市，每天需要1800袋的血液，其中又O型、A型血較缺，以平日幾乎都無法到達需求量，呼籲熱血的朋友於平常日有空，定期來捐血。

警廣台中分台長鮑靜娜說，警廣台中分台每年舉辦三次捐血活動，吸引民眾挽起袖子熱烈響應，今年受疫情影響，除第一次停辦外，第二次和今天第三次都在落實防疫高規格，包括戴口罩、測量體溫及手部消毒順利舉辦。

鮑靜娜指出，今天的捐血活動共動員二輛捐血車，上一場受天雨影響，共募得402袋血，今天晴天，捐血情況更踴躍，到中午已突破200袋血，預計募得血量將超過上次捐血量。

台中市中醫師公會理事長曹榮穎說，公會有6名中醫師到場義診，並提供免費衛教諮詢、捐血後注意事項。現場也宣導中醫藥安全，包括認識中醫中藥、中藥使用安全、及正確就醫觀念等，強化民眾健康意識及安全使用中藥。