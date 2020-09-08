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彰基大樓施工害路面多次塌陷 居民拉白布條要求賠償

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰基第七期醫療大樓目前施工，居民抗議噪音、公安，今拉白布條抗議。記者林敬家／攝影
彰基第七期醫療大樓目前施工，居民抗議噪音、公安，今拉白布條抗議。記者林敬家／攝影

彰基第七期醫療大樓目前施工作，將興建地上8樓、地下6樓，但工程進行半年多來住戶受噪音、公安影響，彰化市中興路186巷住戶指控1個多月來路面多次塌陷，居民20多人今天到彰化基督教醫院前抗議，要求院方承諾施工安全，並要求房屋毀損賠償以及精神賠償。

「捍衛家園」、「保護生命財產安全」光南里長蔡耀叁今天帶領中興路186巷20多名住戶拉起布條，從自家沿路走到彰基門口，蔡耀叁說，居民因為彰基工程人心惶惶，生活品質打亂，土地下陷大家很害怕，不是要和彰基吵架，是希望能和平解決問題，要求提出誠意解決問題。

王姓居民說，9月5日晚上包商施作連續壁工程，親眼看到門口土地塌陷，工人跌下去還自己爬起來，聯絡了彰基相關人員1個小時人才到，包商緊急回填混凝土避免擴大災情，現在房子龜裂、傾斜，門關不起來，再三叮嚀施工安全還是出問題，「這已是第4次塌陷」。

陳姓居民門口路面8月6日也塌陷出一個大洞，裡面全是水，當時拿出2米竹竿試探，發現深不見底，他指出，工程從早做到晚，甚至到凌晨或隔天早上才休息，實在無法忍受，這幾天找土木技師鑑定房屋現況，發現樓上鐵皮已移位。

營建商利晉公司副總林錫泉說，為確保安全施工，昨天啟動第三公證單位與總工程師和建築師現場會勘，針對全區土地做透地雷達檢查，若地質持續鬆軟有疑慮，會填土補強確保無虞才施工，因連續壁工程必須延續施作，為了大眾安全才會夜間施工，目前已啟動居家安全安置計畫，工程也暫停，將等問題分析改善後再復工。

施工單位建築師與住戶開說明會，現在正進行中，縣府也派員到場，會確保業者提出改善計畫審核通過，才同意復工。

彰基第七期醫療大樓目前施工，居民深受其害，今拉白布條抗議。記者林敬家／攝影
彰基第七期醫療大樓目前施工，居民深受其害，今拉白布條抗議。記者林敬家／攝影
彰基第七期醫療大樓目前施工，居民抗議噪音、公安，今拉白布條抗議。記者林敬家／攝影
彰基第七期醫療大樓目前施工，居民抗議噪音、公安，今拉白布條抗議。記者林敬家／攝影
彰基第七期醫療大樓目前施工。圖／讀者提供
彰基第七期醫療大樓目前施工。圖／讀者提供

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