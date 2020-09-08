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我愛我的老樣子！彰縣廍子社區長者玩穿搭秀

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府希望把穿搭秀等課程推廣到縣內各社區，活化長者思考力。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府希望把穿搭秀等課程推廣到縣內各社區，活化長者思考力。記者簡慧珍／攝影

彰化縣高齡化速率高於全國平均值，縣政府今天和弘道老人福利基金會合辦「我愛我的老樣子」，今天縣長王惠美先到埔鹽鄉廍子社區，和長者大玩服務秀，接著到瓦磘社區及西湖社區探視長者，王惠美在西湖社區與長者共餐。

中州科技大學時尚造型與視訊傳播學系老師及學生，為廍子社區長者設計代間穿搭課程，青年學子和長輩一起組成跨齡設計團隊，融合長輩日常衣服與時下潮流的元素，今天在施家古厝，以服裝穿搭、表情姿態展示及外景接拍驗收8周上課成果，另請熱心公益的QUEEN SHOP全數贊助120名長輩的服飾及配件，展現活力、自信與美麗。

王惠美說，老年化社會是不可避免的，過去社區關懷據點從150餘個成長到現在有268個，目標是每一村里都要有一個社區關懷據點就近照顧長輩；她感謝QUEEN SHOP董事長贊助價值大約17萬元的120套衣物，選定時下流行的工裝及outdoor風格，秀出長者的自信丰采。

王惠美

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