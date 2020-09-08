中市東英幼兒園啟用 林佳龍強調：我任內規畫決標

台中市長盧秀燕昨主持東區「東英非營利幼兒園」啟用，民進黨議員邱素貞在臉書貼文參加啟用典禮的圖文，沒想到交通部長林佳龍留言強調，東英非營利幼兒園是他任內爭取預算並規畫興建的，林佳龍關注台中建設，不斷回歸留言，在綠營民代中也掀起波瀾。

盧秀燕在幼兒園啟用典禮表示，公幼倍增180班是她的主要政見之一，上任以來已增加131班，希望讓年輕人「敢生能養。」

林佳龍在議員邱素貞臉書貼文下留言「很高興看到台中市長任內的政策一一在實現，東英非營利幼兒園是2017年時佳龍團隊規畫，得到議員們和地方支持，並向教育部爭取前瞻建設計畫，由教育部補助8809萬元，市府自籌2203萬元，於2018年完成決標興建。」似乎不讓盧秀燕團隊專美於前。

林佳龍幕僚表示，林佳龍是想表達他任內曾做的事情，沒有他意。至於是否參選台中市長，林部長已經回答過多次，目前並沒有規畫，只想做好交通部長的角色。而他住台中，不分角色，支持台中的建設。

在民進黨屬英派的議員邱素貞表示，文小10即東英非營利幼兒園讓東區與太平民眾可就近托肓，的確是她在林佳龍任內一再爭取，林同意規畫。當時，她還一併爭取樹德與東峰非營利幼兒園。

邱素貞說，林佳龍真的很認真，擔任市長時馬不停蹄，每天10幾個行程，規畫不少市政藍圖，有目共睹，是位「做工市長」可惜連任失利。針對林佳龍留言是否表達有意回鍋選市長?邱素貞說，只要通過民進黨初選提名的人選，她都全力支持。