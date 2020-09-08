台中議長爭設路口監視器 海線今年再增28處

路口監視器畫面常是警方破案關鍵，台中市議長張清照爭取台電協助金在沙鹿、梧棲及清水區設置監視器，9、10兩個月將施工在28處路口設置，經費1400萬元，維護地方治安。

清水區許多里長反映，海線地區這幾年道路開闢很多，人口和來往車輛都增加，為了地方治安非常有必要設置更多路口監視器，還好有議長張清照積極爭取。

張清照從上一屆擔任副議長任內爭設海線增設監視器，2016年爭取2000萬元經費，隔年施作33件；2017年爭取675萬元，隔年施作15件；2018年爭取440萬元經費，隔年施作8件；2019年爭取1400萬元經費，今年9、10兩個月將施作28件。

這次張清照爭取設置的28處路口監視器，去年上半年一一會同里長到現場會勘，包括沙鹿3處，清水區15處，還有台61線及國道3、4號重要匝道及路口。

張清照表示，台中29個區搶著爭取設監視器，但市府預算有限，路口監視器每組動輒40多萬元的價碼，讓市府吃不消，無法滿足各區需求；而台中港區有機場、港口及多處國道匝道，位居南來北往交通樞鈕，應裝置更多路口監視器，所以這些年他積極向台電爭取協助金來設置路口監視器。

清水警方指出，路口監視器猶如眼線，有5到6個鏡頭，可多角度記錄行經車輛、車牌及全景，也是維護治安的利器，有助於釐清交通肇事責任及遏止犯罪，近幾年依路口監視器破的刑案比率也越來越高。