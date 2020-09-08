「下過地獄才知天堂」 中潭里里長小愛化大愛奉獻社區

「下過地獄，才知道什麼是天堂。」彰化縣田中鎮中潭里長葉淑玲是兩名重度腦性麻痺孩子的母親，過去30年蠟燭兩頭燒，直到10年前長女能自立，葉淑玲帶著她的音樂教室學生綠美化中潭里八堡圳，回饋長年接納她女兒的厝邊頭尾，兩年前葉淑玲當選里長，結合庄頭廟宇和地方士紳維護環境，關懷里內獨老和弱勢里民。

葉淑玲說，長年照顧兩名身障女兒，她最懂身障者和弱勢家庭的辛苦，當選里長以來，她動支里長事務費照顧獨老和弱勢里民，彌補社福政策方面的不足。

中潭里員集路3段125巷的文興高中北側圍牆，畫有10多幅仿名畫和自創古典畫、宗教畫，出自里長葉淑玲的音樂班學生邱雅涵、謝宏隆、張香玲等人之手。八堡一圳的堤岸鐵牆和石牆，用寶特瓶蓋子鑲拼美麗圖案，來自葉淑玲及里長腦力激盪的巧思。

葉淑玲的兄姊個個事業有成，身為家中么女的她學習音樂，成立個人音樂工作室開班授課，不識愁滋味，30歲嫁給水電工程行老闆黃釗慶，婚後先後生育兩名女兒，都罹患重度腦麻，醫師診斷是不明原因造成，寥寥數字，葉淑玲的感覺像被判了無期徒刑。

要照顧兩名重度腦性麻痺的女兒，又要授課挹補家庭經濟，過去30年，每天只睡4小時，直到長女從大學音樂系畢業，葉淑玲鬆了一口氣，為了感謝里民接納和愛護她的女兒，她成立拍拍手樂團，帶音樂教室的學生到社福機構義演，及美化八堡一圳河堤環境。

「福氣總有用完的一天，我們應該隨時造福。」葉淑玲兩年前競選里長並順利當選，不但拿出里長事務費照顧里內獨老、邊緣戶和弱勢里民，還結合社會資源，拜訪庄頭廟管理委員會、民代與地方工商企業，有錢出錢，有力出力，整理中潭里環境。