國中女遭男同學踹腹部 家長控釀生理期嚴重出血

南投縣某所高中的國中部一名女學生疑與男學生起爭執，竟遭腳踢腹部與胸部，女方家長指，女兒正值生理期，造成嚴重疼痛出血。校方說，男學生有腳踢女學生腹部，不確定傷勢。

南投縣政府教育處副處長王淑玲今天說，根據學校呈報資料，這2名學生因「拿眼鏡」起口角衝突，學生雙方表示都有動手，學校處理這件事，對於女學生家長要求男學生轉班要求，學校依規定處理中，也會請學生雙方互相道歉言和，後續再請家長出面協調，教育處與校方並會加強關懷輔導當事學生。

校方表示，這2名學生當天吃午餐前起爭執，學務處午休時間立即處理，學生雙方當時互相道歉，學校後來約雙方家長到校說明，希望雙方家長都在場，才能讓大家清楚了解來龍去脈，但一直未約到雙方都方便時間，因此，雙方家長對這件事有認知落差。

校方表示，目前積極處理這件事，將再次向學生了解事發經過，希望以「教育」的角度，教導學生如何處理類似情事；雖然雙方家長因時間因素未能同時到校見面協調，但有各自了解事發情形，或許因雙方得知的訊息不一致，才會造成認知落差。

當事家長透過網路社團表示，草屯鎮某高中的國中部一名男學生多次言語嘲笑同班另一名女學生，女學生日前不小心揮到男學生，男學生竟腳踢女學生腹部、胸部，因女學生正值生理期，造成嚴重疼痛出血，事後，男方家長不出面，女方家長要求先調班隔開。