全國垃圾焚化廠評鑑 台中后里、文山廠奪獎

行政院環保署全國垃圾焚化廠查核評鑑成績出爐！台中市垃圾焚化廠營運監督表現優異勇奪3獎項，環保局表示，后里焚化廠處理效能、運轉率93.1％及售電率83.19％全國名列前茅，榮獲優等獎；文山焚化廠運轉率由2018年88.1％提升至2019年90.6％，榮獲運轉提升獎；另環保局有效運用科技利器，設置相關資訊系統，提升監督管理效率，榮獲科技監督獎。

環保局指出，台中市包括文山、后里及烏日焚化廠，2019年共處理逾80萬公噸的垃圾，轉廢為能，發電量逾4億度，可供逾12萬戶家庭用戶一年用電，創造逾22萬公噸減碳量，相當於43座台中都會公園的固碳量，彰顯台中市焚化廠的營運績效卓越。

后里焚化廠為全國評鑑優等的常勝軍，2014年度起屢獲佳績，2019年度再獲評鑑「優等獎」，與同樣設計900噸處理量能的焚化廠比較，后里廠焚化處理效能全國第一，運轉率93.1％及實際售電率83.19％均為全國第二，空污防制效能均維持歷年水準。

環保局表示，環保署每年針對全國各縣市垃圾焚化廠進行評鑑，採無預警方式派員實地考核，考評項目除焚化廠營運績效外，更包括垃圾落地檢查、焚化底渣及飛灰穩定化物管制、各項污染防治成效、回饋設施營運成效、安全衛生設施及工安情形等多元項目。

紓解廢棄物去化量能不足問題及維護空氣品質，台中市焚化廠以恢復原有設計處理量能、改善空污為目標，將持續透過文山焚化廠汰舊換新作業，以及焚化廠改善工程，有效提升、改善既有設備效能，降低空污排放，保障市民生活品質。