中捷即將通車 召募第一批志工45名

台中捷運綠線預定年底通車，台中捷運公司預計10月成立中捷志工隊，協助站內引導、諮詢及緊急狀況處理，第一波預計招募45人，報名至9月30日止，請市民朋友踴躍參與。

台中捷運表示，捷運綠線是大台中地區首條通車營運路線，中捷公司為提升大眾運輸品質，將招募志工提供完善站內引導與服務。

台中捷運公司指出，志工隊預計10月成立，自8月底發布招募資訊，陸續接獲民眾詢問，第一波將招募45名志工，9月30日截止報名。

中捷公司表示，志工服務地點為綠線沿線運量較大的車站，歡迎市民踴躍參加，採郵寄或e-mail報名，可上中捷網站https://www.tmrt.com.tw/ 查詢。