景氣差文旦送禮買氣淡 彰化農會、小農自產自銷穩價格

現在是中部文旦柚盛產季，今年中秋節較晚，原本有利於果農拉長銷售期，但今年受到新冠肺炎疫情影響，買文旦送禮的人減少，還不見熱烈買氣，但小農自產自銷因有品質優勢，價格暫時穩住，價格與去年相當。

文旦柚是中秋節應景水果，白露節氣後文旦開始成熟，今年風調雨順，文旦柚產量佳，花壇果農余仁豪採用草生栽培自產自銷，利用栽培技術讓果實大小適中分級銷售，近年最高銷量一年賣出1千8百多箱，但目前訂購量不到預期的三分之一，相當煎熬。

余仁豪說，今年受疫情影響，外銷量不如以往，今年7、8月在柚子種植的中後期雨水少，光合作用讓果實品質好，國內整體文旦柚品質都不錯，但受景氣影響，送禮為大宗的禮盒訂單縮水，幸好長期自產自銷已有口碑，價格與以往相同，依甜度和熟程度分每箱10斤分為500元、550元和700元，近日將出貨。

文旦柚盛產，有的果農只求「完售」，顧不得價格，菜市場銷售的價格落差大，彰化市農會果樹產銷班長許春郎說，班員的柚子除了自己賣熟客，彰化市農會也提供通路銷售，長期下來不會隨產量價格有太大波動，今年每斤價格仍維持60元，對農民較有保障。

農糧署今年結合文旦策略聯盟10大產地，民眾可以到全國66家農會訂購柚子，可登記領取「柚香禮券」，彰化市農會是縣內唯一一家配合農會，彰化市農會總幹事白閔傑說，活動只配合10大產區，麻豆柚子較早收成，上周五進貨50箱已銷售一空，彰化市種植文旦柚面積約6公頃，最近開始採收，希望也能爭取彰化文旦柚也能加入活動，在地更能新鮮吃。