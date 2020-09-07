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韓國WiC世界創新發明大賽 大葉大學拿下5金4銀

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣大葉大學參加今年韓國WiC世界創新發明大賽，與美國、科威特、馬來西亞、泰國等12個國家、130件作品同台競技，拿下5金4銀佳績，作品包括有古蹟災害風險系統、長照輔具等，部分作品也提出專利申請。 圖／大葉大學提供
彰化縣大葉大學參加今年韓國WiC世界創新發明大賽，與美國、科威特、馬來西亞、泰國等12個國家、130件作品同台競技，拿下5金4銀佳績，作品包括有古蹟災害風險系統、長照輔具等，部分作品也提出專利申請。 圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學參加今年韓國WiC世界創新發明大賽，與美國、科威特、馬來西亞、泰國等12個國家、130件作品同台競技，拿下5金4銀佳績，作品包括有古蹟災害風險系統、長照輔具等，部分作品也提出專利申請。

大葉大學副校長施英隆表示，此次5件勇奪金牌的作品分別是工學院院長李清華指導博士生莉娜（Narangarav Terbish）、蘇瑞鴻開發的「利用殼聚糖與海藻酸酯來合成具塑化強度綠色質子交膜的方法以供微生物燃料電池使用」，校務發展暨品保處處長黃俊杰帶領電機工程系大四生蕭卿禾發明的「單步驟液相沉積法製備PERC太陽能電池之正面抗反射和背面鈍化層技術」。

產學中心主任陳郁文、電機系教授黃登淵、工業工程與管理學系碩士生許景貿共同研發的「基於深度學習與機器視覺之電鍍產品表面瑕疵檢測」，消防安全學士學位學程助理教授周中祺指導環境工程系博士生胡智傑、歐昱志開發的「影像偵測古蹟災害風險系統」，醫學工程學系主任賴峯民帶領醫材學程碩士生林政龍、蔡易霖發明的「生物辨識及語意理解之智慧居家輔具系統開發」。

榮獲金牌的環工系蒙古籍博士生莉娜說，此次發明的「利用殼聚糖與海藻酸酯來合成具塑化強度綠色質子交膜的方法以供微生物燃料電池使用」，是從廢螃蟹殼與海藻中提煉物質，並加入塑化增強劑，製成質子交換膜，應用這款質子交換膜的微生物燃料電池，不僅可以發電，還能同步處理廢水，實驗室以大葉大學污水處理廠收集到的廢水做實驗，結果能持續發電22天。

醫工系主任賴峯民的金牌作品「生物辨識及語意理解之智慧居家輔具系統開發」，則可以語音控制智能箱的打開和關上，能運用在不同的輔具或家具上，方便長照機構或居家照顧。

消防學程助理教授周中祺說，他們的3件發明都跟防災有關，透過智慧控制、環境控制，改善防災現況，提升產業競爭力。金牌作品「影像偵測古蹟災害風險系統」，考慮到古蹟內部沒有人員常駐，結合影像擷取裝置、影像分析裝置以及預警裝置，偵測古蹟災害風險，即時提出預警。

校務發展暨品保處處長黃俊杰的金牌作品「單步驟液相沉積法製備PERC太陽能電池之正面抗反射和背面鈍化層技術」，運用液相沉積處理薄膜，能批次量產，並能降低太陽能電池製作成本，已提出專利申請。

古蹟 大葉大學 長照

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