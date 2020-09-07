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抗疫大手筆？ 彰化大村鄉公所擬發給每人2千元

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
大村鄉將加發抗疫禮金六千元? 大村鄉長游盛說，大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例，已經大村鄉代會表決通過，並提彰化縣府核備中，金額不會超過中央，還需送代表會討論再議。圖／資料照，記者林宛諭攝影
大村鄉將加發抗疫禮金六千元? 大村鄉長游盛說，大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例，已經大村鄉代會表決通過，並提彰化縣府核備中，金額不會超過中央，還需送代表會討論再議。圖／資料照，記者林宛諭攝影

為振興經濟，彰化縣大村鄉公所擬加碼發關懷鄉民禮金，大村鄉長游盛說，大村鄉已訂出大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例，經大村鄉代會表決通過，並提彰化縣府核備中，若縣府同意後，最快今年底每位鄉民就可領到禮金，禮金額度還需送代表會討論再議，不過金額不會超過中央，最多不超過2千元。

大村鄉公所9月訂出大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例送鄉代會審核，自治條例中表示，因應特殊疫情暨整體經濟環境對大村鄉經濟及民生的衝擊，為振興經濟及關懷鄉民而訂出此自治條例，關懷禮金將以現金發放，每人每次6千元為上限。

由於此條例一傳出，地方開始傳聞大村鄉大手筆要每人發6千元，大村鄉長游盛今天澄清說，關懷禮金不是一次性發放，希望是每年常態性發放，所以自治條例先訂出上限是6千元，代表會已審議通過，並已提縣府核備中，至於每人要發多少禮金？游盛說，還需再提代表會討論，但不會超過中央振興券補助的額度，可能1千或2千元?金額還不確定。

大村鄉目前人口數三3萬7千多人，若每人發1千元，就需3700多萬元，游盛說，目前鄉庫有11億，需視財政狀況發放，由於還有許多公共建設，發放禮金也不能排擠到公共建設，公所將待縣府核備通過後，再提代表會討論，不過最快希望在今年底前發放。

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