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台中大楊油庫修復動工 海線觀光新亮點

中央社 / 台中7日電

台中市清水區大楊油庫為越戰時期提供美軍用油興建，現僅存1座，台中市政府爭取中央補助款進行修復工程，預計110年2月完工，中市文化局希望未來成為海線觀光新亮點。

座落在清水區鰲峰山上的大楊油庫興建在1966年，已被市府列為歷史建物，越戰時期，為美軍轟炸機在台主要的補給油庫，原有7座油庫，後隨著地方發展，山坡地開發，要拆除油庫時，地方居民為保存這項軍事史跡，特籌資新台幣60多萬元買下，現於鰲峰山上僅剩1座油庫。

台中市政府爭取中央補助款，將投入774萬元辦理修復工程，今天舉辦開工典禮，立法院副院長蔡其昌、市議員楊典忠、王立任與會出席。

文化局長張大春表示，修復工程將以現有狀態進行加固，以殘跡保存概念執行，避免損壞部分再度遭受天然災害而擴大，除進行結構安全以及使用安全二大方面整修，同時以殘跡保存方式記錄歷史軌跡並延續文化資產價值。

蔡其昌指出，大楊油庫周遭有許多從日據時代留下的戰壕、防空洞，高美地區還有當時美軍運油船所留下的一些遺址，雖然這些場址都很破舊，但勾勒出台中海線地區軍事歷史軌跡。他會持續要求中央與地方來關心大楊油庫，歷史活化需要眾人一起努力。

大楊油庫修復後，可望成為海線觀光新亮點，市議員楊典忠指出，清水山上吳厝、楊厝、海風、東山四里的公車路線少、班次也少，好不容易有大楊油庫作為觀光景點，公車路線沒增加，有經過的公車路線還沒設站，他建議市府應加強橫向聯繫，規劃遊憩景點的大眾運輸。

修復 美軍 公車

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