報復性消費！ 台中2百貨公司近3月業績較去年成長

度過年初受疫情影響的慘淡期，台中市中友和大魯閣新時代兩家百貨公司今都分享喜訊說，近3個月的業績回升，較去年同期都有成長，甚至已補回了年初疫情影響時的虧損，兩家店面對即將展開的購物節活動和5周年慶都樂觀以待，分別看好會有1成以及10到15%的成長。

中友百貨經理簡聰政指出，年初的幾個月生意的確都受影響，但是6至8月都已恢復正成長，且較去年同期成長5%；面對17日展開的連續40天的購物節活動，該公司也有信心會較去年再成長1成，使得營業額達18億元。

大魯閣新時代公司人員今也指出，業績從5月逐步回升，7、8月因受暑假和振興消費券等的影響，業績較去年大幅回升15%，對於9日起至下個月11日的5周年慶，他們認為景氣可望延續，且在大智路打通即將通車，可望因此帶來人潮下，商機更不看淡。

為了抓住商機，中友百貨除了10日起即開放全館預購，第一波17日至30日的促銷就有全館滿千送百的優惠，而且一樓的化妝品滿2000送200、全館滿3000送300，珠寶、名品、大家電滿5000送500。而且17日至20日再針對化妝品區及家用區推出品牌日加碼送活動，只要持中友APP會員行動條碼或家族卡，當日單櫃累積達指定門檻，即可兌換中友電子購物券。

中友百貨此次也首度與國際運動品牌New Balance合作聯名開發5波會員禮，品項包含帆布提袋、保溫瓶、餐盒、收納袋、露營燈等總共備了2萬份，造型極簡時尚，帶給消費者更多好禮。

大魯閣新時代的5周年慶活動推出在化妝品滿2000送200期間，加碼再贈送館內遊戲愛樂園體驗券、鍋好日及成真咖啡等美食餐券，加上信用卡回饋禮，最高可送足價值6000多元的抵用票券。

且在16日至27日的全館百貨滿3000送300期間，消費滿萬元就再送價值2980元的「berji尊榮美容護膚券」可悠閒享受咖啡、點心，體驗臉部SPA按摩、蒸臉、敷臉、保養導入等貴婦級享受，回饋率也高達38%。