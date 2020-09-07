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盧秀燕電視主播照被貼上網 她笑：當時穿著是最流行的
有人把台中市長盧秀燕年輕時當電視主播的照片放上網路社群平台Dcard，引發網友討論，尤其她當時的高瀏海髮型，和稍大的墊肩穿著都十分受到注意。盧秀燕本人今被問到此事時先是大歎網友厲害，可以把2、30年前的照片找出來，接著也說「當時那是最流行的，你問問看你媽媽就知道了」看了開心就好。
盧秀燕也被問到有沒有人說是看妳新聞長大的，她則想了一下說，的確曾在路上遇到市民朋友說是看她新聞長大的，感覺上很親切；「這個人生啊，每個階段不一樣，不同的階段、不同的經歷，都是一個學習、一個成長」對於有人說是看她新聞長大的，她感覺「很有趣，也很親切」。
對於當年的穿著，她也提到，當年那樣的打扮是最流行的，而且非常有意思的是「又流行回來了」有一陣子大家穿衣服「比較fitting」合身一點，但現在開始又oversize（寬大）一些，覺得非常有趣。
盧秀燕也在臉書回應網友「說我的衣服有北韓感，那時候的流行，你不懂啦！這衣服秀燕穿起來『雄趴』，現在不是又開始流行 oversize 『大件風』了嗎？」。
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