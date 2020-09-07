南投茶博會確定續辦 秒殺茶席活動恐因疫縮水

南投茶業博覽會、日月潭國際萬人泳渡均為南投縣指標性大型活動，南投縣長林明溱在縣務會議指出，南投茶博今年續辦，已指示農業處做好各項防疫工作；另，副縣長陳正昇針對泳渡則表示，已函詢中央專業意見，是否辦理最快本周有結果。

林明溱今在縣務會議表示，南投茶博是縣內指標性大型活動，參加人數連年成長，去年茶博已達55萬人次，今年邁入第11年，雖碰上疫情攪局，但後期評估疫況趨緩，因此決定今年確定續辦，但要求農業處及活動人員要做好各項防疫措施。

而今年茶博會以「拾憶茶香」為主題，將在10月9至18日於中興新村展開，農業處指出，今年攤位增至364攤，延續千人野餐、千人茶會、千人擂茶等經典活動，還創新加入巧克力咖啡節、山茗水袖－千人揉茶奉茶、調茶比賽等活動。

但，每年邀請俄羅斯、印度等外國茶人展演，幾乎一開賣就秒殺的「國際茶席體驗」，受疫情影響恐縮水，農業處表示，部分外國茶人不見得能配合來台，目前確定會有就是已在台推廣的日本、韓國及波斯茶者，後續仍會繼續接洽確保陣容。

另為因應疫情，今年南投茶業博覽會活動展館，原則上全數移至中興大操場，現場將限定2組出入口，嚴格管控人員進出，入口增設紅外線體溫感測儀，入場須全程戴口罩，各展館都配有額溫槍、消毒水等防疫器材。