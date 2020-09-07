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1年7、8輛汽機車摔進田裡 網友：最能測出實力的路
彰化縣社頭鄉社石路760巷一年經常摔落7、8輛汽機車到稻田中，昨天又掉了一輛汽車，廣福村長蕭建元說，因道路狹窄常出意外，早希望能拓寬道路，但地主不願釋出土地拓寬，希望公所出面再協商。
有民眾在臉書社頭人俱樂部po文摔落田中的車子寫著「你人在社頭，但是車還在田中」引發網友關注，原來社頭鄉社石路760巷又有車子摔在田中四腳朝天了。
社頭分駐所表示，今天凌晨獲報有汽車掉落田中，警消到現場時，車內已無人，應該已自行脫困，警方還在連絡車主中。
當地居民表示，該路段狹小，往年經常有車摔落田中，已見怪不怪了，不過今年應是首度有汽車摔落田，還有網友說「這是最能測出實力的路」。
廣福村長蕭建元說，由於該路段狹小，最狹小的路段不到2公尺，地方一直希望能拓寬，先前曾有熱心地方人士願意出錢買下一旁稻田用地約一公尺寬，但地主希望能整片稻田賣，協商不成，至今未拓寬，為了地方交通安全，希望公所能再出面協商。
社頭鄉公所建設課長吳易宸說，此路段兩旁農地地主有好幾位，未能有共識，且公所預算也有限，最近將再會同地方協商農地被徵收拓寬道路的可能性。
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