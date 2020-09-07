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財政惡化止血 彰化縣府總決算22年來首度賸餘2千多萬

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今年舉辦的王功漁火節烤蚵活動飽受好評。圖／彰化縣政府提供
彰化縣府今年舉辦的王功漁火節烤蚵活動飽受好評。圖／彰化縣政府提供

彰化縣108年度總決算審核報告，審定結果歲入歲出相抵賸餘2千128萬元，這是彰化縣政府22年來首次總決算審定有賸餘款，主要在人事、業務費節省有成，追減非法定社福369重陽敬老禮金部分，節約近5億元支出，減緩彰化財政惡化。

彰化縣議會今天舉行108年度彰化縣總決算審核報告，歲入決算修正減列1億359萬多元，審定為472億4千多萬元；歲出決算修正減列1億641萬多元，審定為472億2千多萬元；歲入歲出相抵，審定賸餘2千128萬元。

縣議員曹嘉豪肯定縣府在無米之炊的窘境下可以產生賸餘，對此縣長王惠美說，縣府團隊開源節流有成，整合資源，各局處找亮點發揮，用最少的經費做宣傳，例如王功漁火節今年首度辦烤蚵吸引很多民眾參加，創造更大的產值，也節省經費的支出。

縣府主計處長蕭秀瑛表示，從86年度以來每年總決算都是短絀，長期以來財政狀況未改善，縣府這兩年展現對財政紀律的決心，在財政撙節中，要求各局處編列預算不能全花完，須控管一成經費，縣府每月舉行開源節流會議，滾動式檢討，因此累計撙節將近16億元。

蕭秀瑛也說，各項活動盡量跨局處整合軟硬體資源，另外像是中央前瞻經費補助的社福大樓，也規劃將長照、托育等服務集結在同一棟樓，減少建設花費，也避免多次變更設計，一點一滴累積終有成果，在這次總決算審核報告中，交出沒有紅字的成績。

長照 王惠美

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