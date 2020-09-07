大智路貫通台中火車站前後 規劃6公車路線停靠

延宕13年的台中市大智路打通工程將於10日舉行通車典禮，台中市交通局今天表示，將規劃6條公車路線雙向行經大智路新闢路段，讓民眾可在大智路轉乘市區公車。

連結台中火車站前後站的大智路打通工程，將於10日舉行通車典禮，配合大智路貫通計畫，交通局表示，將調整公車路線，讓民眾可在大智路轉乘市區公車，提升台中轉運中心效能。

台中市交通局長葉昭甫指出，台中轉運中心雖進駐15條路線，大幅縮短民眾轉乘步行距離，頗受民眾好評，但受周邊道路影響，進駐路線有限，為提供更友善的大眾運輸環境，交通局爭取將台中車站大智路側最精華地點作為公車站。

葉昭甫表示，規劃周邊20、52、56、288、289、323共6條公車路線停靠大智路，12日起民眾從台鐵台中車站大廳下樓就是公車站，台中轉運中心D月台也新增往大里、霧峰地區的131、132路公車停靠，大幅縮短民眾轉乘步行距離。

交通局進一步表示，在大智路調整停靠的6線公車，其中20、52路規劃行駛居住人口稠密的大智路，服務南區及北屯區沿線民眾；而288、289路則藉由大智路打通將路線截彎取直、避開尖峰時段及假日易壅塞的復興路，預計可減少太平往返一中商圈民眾約10分鐘搭乘時間。

此外，交通局指出，另規劃56、323路經由大智路延伸至新建國市場，提供新建國市場、帝國製糖廠及預計明年底開幕的三井LaLaport購物中心等未來東區觀光遊憩廊帶接駁。