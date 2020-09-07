田尾怡心園延後完工 彰縣政府掛保證增停車格和廁所

怡心園是彰化縣花卉之鄉田尾公路花園的門面，縣政府施工整理怡心園，原本趕在明年春節前完工，鄉公所發現排水管徑太小，地方民眾認為停車格變少、廁所太多；縣政府城市暨觀光發展處今天表示，已辦理變更設計，停車格和廁所都增加，有助提高旅遊品質。

「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」面積7.2公頃，工程經費1.28億元，今年2月10日開工，原訂明年春節前完工和啟用，但配合園區內納骨塔清明祭祀及部分工程變更設計，工程確定延後，縣政府和包商還在研議展延工期日數。

田尾郷地方人士指出，怡心園重新整理，既要增加綠地面積，又要增加廁所數量，勢必擠壓戶外的可停車空間，縣政府應考慮假日人潮的停車需求，絕不能減少。田尾鄉公所則指出，田尾特定區的排水系統老舊，容易淹水，縣政府應裝設較大口徑的排水涵管，取代設計規畫的小口徑涵管。

縣政府城市暨觀光發展處表示，攸關旅遊品質的停車格，原來停車最大數量約339格位，完工後固定停車格及彈性停車空間可提供最大停車數量約402輛，明顯比以前多。

廁所的部分，怡心園原有公共廁所共2處，男、女廁各20間和9間，另有小便斗15組，2間無障礙廁所，重新整理後的怡心園拆除原有一處廁所，新建兩處，完工後提供女廁間27組、男廁間12組和小便斗18組、無障礙廁所3間、親子廁所2間、穆斯林廁所2間，比原有的完善。

城觀處科長營運管理科長謝永宏說，怡心園地勢低於道路，縣府當初規畫沒買土墊高，而是設計分區排水，把園區劃分為6至7個小區，收集雨水排入民族路箱涵，希望透過較自然工法維持怡心園地貌原狀。