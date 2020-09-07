免花逾半小時路程 台中大雅原地機車考照服務鄉親

台中市大雅區居民機車考照必須花費半小時以上路程，大老遠跑到豐原監理站考試，並麻煩家人撥空一同前往，且考照新制上路後，更是需要練習場所，經大雅員林里長張本侒及寶興宮主委張文炎提議，立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森爭取「機車下鄉原地考照」，今天上午在大雅寶興宮開辦，首次共有100人報考，考生說「在地練習、在地考照」，相當方便。

楊瓊瓔表示，機車考照共有8大關卡，其中「直線平衡駕駛」、「直角轉彎」為民眾最常卡關，在地學生及長輩無論是初考或補考路考駕照，在地練習在地考試，成效超出預期，省時省事，也讓考生有安全的練習場。

楊瓊瓔說，感謝寶興宮提供場地及大雅員林里長張本侒的協助，認養管理的活動廣場畫設機車新式路考練習場，供機車族考照練習使用，也可增加該活動廣場的使用率，這項服務會繼續辦下去。