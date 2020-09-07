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免花逾半小時路程 台中大雅原地機車考照服務鄉親

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森爭取「機車下鄉原地考照」，今日上午在大雅寶興宮開辦，首次共有100人報考。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森爭取「機車下鄉原地考照」，今日上午在大雅寶興宮開辦，首次共有100人報考。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市大雅區居民機車考照必須花費半小時以上路程，大老遠跑到豐原監理站考試，並麻煩家人撥空一同前往，且考照新制上路後，更是需要練習場所，經大雅員林里長張本侒及寶興宮主委張文炎提議，立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森爭取「機車下鄉原地考照」，今天上午在大雅寶興宮開辦，首次共有100人報考，考生說「在地練習、在地考照」，相當方便。

楊瓊瓔表示，機車考照共有8大關卡，其中「直線平衡駕駛」、「直角轉彎」為民眾最常卡關，在地學生及長輩無論是初考或補考路考駕照，在地練習在地考試，成效超出預期，省時省事，也讓考生有安全的練習場。

楊瓊瓔說，感謝寶興宮提供場地及大雅員林里長張本侒的協助，認養管理的活動廣場畫設機車新式路考練習場，供機車族考照練習使用，也可增加該活動廣場的使用率，這項服務會繼續辦下去。

豐原監理站指出，為維護考照品質，每場報考名額上限為100名，初次考領機車駕照的考生，需先完成2小時的安全講習才可參加筆試及路考。機車考照講習時間為考試當天上午8點半至10點半，考照服務時間自上午10點半至考驗完畢止，這次報考考生共100位，幾乎每位都是初考機車駕照者，透過影片讓考生們知道安全駕駛的重要性，及在騎行機車時，需要避免的危險事項，希望能警惕考生們，灌輸交通安全觀念。

立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森爭取「機車下鄉原地考照」，今日上午在大雅寶興宮開辦，首次共有100人報考。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森爭取「機車下鄉原地考照」，今日上午在大雅寶興宮開辦，首次共有100人報考。圖／楊瓊瓔服務處提供

駕照 路考 楊瓊瓔

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