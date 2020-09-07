年輕主播照被稱北韓感 盧秀燕：當時最流行風格

台中市長盧秀燕年輕時當主播的照片被網友放上網路社群平台Dcard引發討論，有網友說「好有北韓感」，盧秀燕今天表示，照片中穿著是當時最流行風格，現在又流行回來。

網路論壇Dcard近期流傳一張「有人猜得出她是誰嗎」的照片，網友提示「是我們非常熟悉的一位知名人物」引發討論，該照片就是台中市長盧秀燕年輕時擔任主播的照片。有網友稱讚也太漂亮了，有人直說好美、好清秀。

有網友把焦點放在盧秀燕的高瀏海髮型，雙肩大墊肩服飾，直說，「好有北韓之感」「我還以為在平壤」、「好清秀的北韓少女感覺」。

盧秀燕在臉書回覆，「說我的衣服有北韓感，那時候的流行，你不懂啦！這衣服秀燕穿起來『雄趴』，現在不是又開始流行 oversize 『大件風』了嗎？」。

盧秀燕今天出席東英非營利幼兒園剪綵典禮接受採訪，承認照片就是她自己，對於網路評論具有「北韓主播和視感」，盧秀燕說，當時很流行，現在又流行回來，盼大家笑笑開心就好。

有媒體表示，從小看盧秀燕播新聞長大，盧秀燕表示，她常常在路上也碰到市民朋友這樣說，感覺很親切，人生每個階段都不一樣，不同時段有不同經歷，都是學習與成長，對於市民的看法，她覺得很有趣，也很親切。