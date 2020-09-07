影／全台僅存美軍油庫歷史建築 修復大楊油庫今開工
全國僅存的台中「清水大楊原美軍油庫設施」已有54年歷史，是美越戰爭，美國空軍為供美軍用油所興建，是台灣接受美援時期產物，台中市府爭取中央補助款，將投入774萬元辦理修復工程，今天開工，預計110年2月完工。
台中市文化局長張大春今天在開工典禮說，這座歷史建築大楊油庫爭取保存過程很不容易，簡易修復後，幾年前曾因颱風吹落油庫頂，在中央和地方努力下將修復，加強安全，明年完工後，中型巴士可載遊客到此參觀。
立法院副院長蔡其昌表示，大楊油庫修復進程效率慢，為了歷史建築大楊油庫，他去年向水保局等單位爭取預算上千萬元，整理油庫附近環境，施設綠廊，他希望油庫修復能完整考量，活化油庫，不只是修復油庫而已。
歷史建築大楊油庫位於大楊國小旁，1960年代，美越戰爭爆發，當時位於美越兩國地理位置中間的臺灣，成為美國攻打越南的中繼站，美軍進駐清泉崗，1966年為供美軍用油，美國空軍自高美海域鋪設油管、加壓站等設施，並興建大楊油庫，為台灣接受美援時期產物；美越戰結束後，美軍撤離台灣，大楊油庫的重要性也失去，1978年12月16日美國宣布隔年1月1日起與中共建交，將終止與臺灣的共同防禦條約，大楊油庫隨之廢棄，興建至停用歷經戰爭、撤離和斷交，見證了台灣軍事發展史。
大楊油庫初建時原有7座油槽，總面積佔地約16公頃，因大楊國小2000年遷校於現址，校地為大楊油庫用地當時為供建校，軍方拆除2座油槽，另因清泉崗土地將歸還國防部，軍方再於同年以廢鐵標售、拆除其餘油槽，經牛罵頭文化協進會與地方人士極力爭取及募款，集資60萬元買下現存的1座油庫，並於2018年1月12日捐給中市府。
市府文化局表示，為保存及維護文化資產，獲文化部文化資產局核定補助387萬元，加上市府配合款387萬元，合計774萬元，委託大匠工程顧問有限公司設計監造，佐源股份有限公司進行修復工程，將以現有狀態進行加固，以殘跡保存概念執行，避免損壞部分再度遭受天然災害而擴大，除進行結構安全以及使用安全二大方面之整修，同時以殘跡保存之方式紀錄歷史軌跡並延續文化資產之價值；工程完工後，將由清水區公所接管，就近維護保存，提供民眾了解清水在地文史及休憩的新去處。
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