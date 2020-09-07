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網翻盧秀燕舊照喊「有北韓感」 本人帥回：你不懂啦！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友翻出盧秀燕年輕舊照。圖／取自Dcard
網友翻出盧秀燕年輕舊照。圖／取自Dcard

不少政治人物是媒體人出身，曾擔任過主播、記者等職位，有網友日前貼出一張漂亮的女記者照，該名記者有雙大眼睛、白皮膚，笑起來也頗為靦腆，其他網友立刻猜出該記者是台中市長盧秀燕，也有人直說「好有北韓感」。盧秀燕也在臉書回應表示，「墊肩是那時候的流行，你不懂啦！」

有網友在網路論壇Dcard發文，他貼出一張華視記者的照片，該名記者有雙大眼睛、白皮膚，頭發烏黑，捲得相當可愛，且她說話時的神韻似曾相識，該網友表示「她現在是我們非常熟悉的一位知名人物」。

其他網友看完也猜出該人是台中市長盧秀燕，留言「盧秀燕年輕時好漂亮」、「五官很清秀」，也有人說盧秀燕當時的打扮「好有北韓感」。盧秀燕過去是媒體人出身，曾任華視主播，接著才進入政壇從政。

此文曝光後引發熱議，盧秀燕也在臉書回應表示，「有人在 Dcard發文，說我的衣服有北韓感，那時候的流行，你不懂啦！這衣服秀燕穿起來「雄趴」，現在不是又開始流行 #oversize大件風了嗎？」

盧秀燕也貼出多張年輕時的照片，網友表示「當年墊肩是很必要的」、「市長的以前照片每一張都好美喔」、「當時時代的服裝背景樸素美感。我媽那時候也這樣子穿從小看到大」、「氣質是不會因年紀而有所改變，反而是會逐漸因智慧而增長！」

盧秀燕貼出多張舊照，直說當年穿這樣「雄趴」。圖／取自臉書
盧秀燕貼出多張舊照，直說當年穿這樣「雄趴」。圖／取自臉書

盧秀燕貼出多張舊照，直說當年穿這樣「雄趴」。圖／取自臉書
盧秀燕貼出多張舊照，直說當年穿這樣「雄趴」。圖／取自臉書

盧秀燕貼出多張舊照，直說當年穿這樣「雄趴」。圖／取自臉書
盧秀燕貼出多張舊照，直說當年穿這樣「雄趴」。圖／取自臉書

盧秀燕 主播

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