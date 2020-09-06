報好康！9月9日體育日 彰化縣公有運動場館當天免費

9月9日是國民體育日，彰化縣長王惠美今天上午在和美鎮參加健行活動時表示，縣府為響應9月9日國民體育日，彰北國民運動中心及全縣公有運動場館，當日都免費開放供民眾使用（以各場館公告為主）。

由中華民國健行登山會彰化縣分會承辦的和美古蹟懷舊親子健行活動，今天上午在和美鎮信義路集合出發，彰化縣長王惠美、彰化縣體育會健行登山委員會理事長林庚壬議員、中華民國健行登山會總會長黃一元等人與會，活動以健走運動結合文化懷舊古蹟，全長7公里，共有千餘人參加。

王惠美說，運動可以讓我們身體更加健康，擁有健康的身體，才能追求後續豐富的物質生活，也才能擁有真正的幸福與快樂，一早看到大家來運動，也鼓勵大家多運動，運動99，健康久久。