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大雅青少年祭2.0最終場社區籃球賽 各組成績出爐

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大雅青少年祭2.0籃球賽 200名青少年組隊鬥牛。圖／大雅家庭中心提供
台中大雅青少年祭2.0籃球賽 200名青少年組隊鬥牛。圖／大雅家庭中心提供

台中大雅青少年祭2.0最終場社區籃球賽，昨天在神岡區神圳國中舉辦，今年共有42隊約200名青少年組隊參加，一整天賽事，國小組由特種部隊、國中男子組由北新國中A隊、國中女子組由漢口國中B隊奪冠；主辦單位大雅家庭福利服務中心表示，希望透過比賽，讓青少年培養團隊默契，提升自信心。

大雅家庭中心表示，今年三對三鬥牛賽參賽隊伍為國小組16隊、國中男子組20隊、國中女子組6隊，比賽現場加辦「個人三分球大賽」，活絡現場氣氛，報名踴躍。今年升級版青少年祭2.0，由台中市青年高中體育班學長擔任籃球比賽裁判和記分員，透過成功經驗傳承與激勵人心的故事，帶領學弟妹們奮發向上。

參賽隊伍六寶國小籃球隊表示，為參加籃球賽，暑假期間和隊友努力練習、培養默契，夥伴關係更緊密，場上有很多厲害球員，激勵自己加強練習，雖然沒有得到冠軍，但學習到更多比勝負還重要的事，希望明年大雅家庭福利服務中心繼續舉辦比賽。

大雅家庭中心指出，「青少年祭2.0-勁夏三部曲」，延續去年第一屆青少年祭的合作經驗，邀集在地組織和社團，建立協力理念及夥伴機制，包含財團法人基督教中華聖潔會清泉崗教會、台中市拾愛社區服務協會(潭子行道會)、台中市大雅區體育會、台中市立神圳國民中學等8個在地社團及網絡單位共同辦理。

國中男子組由北新國中A隊奪冠。圖／大雅家庭中心提供
國中男子組由北新國中A隊奪冠。圖／大雅家庭中心提供

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