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為台中創作6部紀錄片齊登場 即日至10月12日中山73等挖寶

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
「紀動台中」6支團隊各以台中為題材，挖掘感人故事。圖/台中市新聞局提供
「紀動台中」6支團隊各以台中為題材，挖掘感人故事。圖/台中市新聞局提供

台中市政府新聞局主辦「紀動台中」成果展，即日起至10月12日，在台中首座藝術電影放映空間「中山73影視藝文空間」登場，活動免費且提供限量珍藏明信片。

台中跟早期台灣電影產業的發展有高度淵源，除灣國際紀錄片雙年展及台中國際動畫影展，為延續影展能量，為台中城市留下珍貴美好的影像記憶，新聞局自去年啟動「大台中記事紀錄片拍攝計畫」及「台中動畫製作計畫」遴選優秀團隊「紀動台中」為台中創作，挖掘台中的在地故事及繪製動畫短片，逐步累積在地影像創作，呈現更多市民看到不同的台中。

成果展有6部影片，動畫片「神行台中」導演蘇俊旭說，構思故事時思考如何表現台中在地人情味與地方特色，其中大甲媽遶境即是最能夠代表在地文化特色的活動之一，因此決定以媽祖為發想，敘述媽祖下凡抓妖除惡過程中，體現台中庶民生活的美好。

「美好鞋奏曲」導演姚江則在高美濕地木棧道看到遊客脫鞋得到靈感，透過旅人鞋子的視角，走踏出台中旅遊的恬適。

「阿狗逗陣去」則在寵物狗與主人「你丟我撿」的日常中，啟動了一場奇幻狂想旅程，奔馳回憶台中大大小小的城市光景，展現多元、獨特的生活驚喜。

「東海書苑」製片許菀倩說，過去在台中求學時，深受台灣國際紀錄片雙年展的薰陶，新聞局透過台中在地文化連結，讓團隊有機會親身參與大台中記事。團隊以「東海書苑」為拍攝主題，紀錄獨立書店貫穿台中30年文化長流的一個特有聚落。

「重回17」則紀錄台中女中一群在職場、家庭的校友女力們，在百年校慶前組成橫跨57屆共358人的「儀隊回娘家祝壽團」從籌組、練習到表演共21個月，點點滴滴，熱血且笑淚交織。

另外「食在逢甲」選擇中台灣最大的夜市商圈為拍攝主題，有別於過往其他影片多紀錄夜市美食，導演楊易以從小在逢甲夜市附近的生活經驗，挑選3位夜市攤商，描繪其經營創業過程，讓觀眾看到夜市繁華背後的樸實與堅持。

「大台中記事紀錄片暨台中動畫製作計畫成果展－紀動台中」即日起「中山73」登場。在9月19日、9月26日、10月9日、10月10日下午5點至6點20分進行主題放映活動，即日起開放免費索票入場。

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