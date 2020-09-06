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中市公有停車場擋住救災路？ 交局：馬上施工還路於民

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽（右一)指出，公有停車場擋住原來居民通道，交通局承諾馬上改善。圖/林祈烽提供
台中市議員林祈烽（右一)指出，公有停車場擋住原來居民通道，交通局承諾馬上改善。圖/林祈烽提供

台中市西屯區黎明路三段同心停車場內有幾戶住家向市議員林祈烽陳情，指建商當初蓋房子時對外留有既成巷道供民眾通行，但市府規劃停車場委外經營後，道路卻不見了，民眾擔心萬一有救災需求時，該怎麼辦？

交通局停管處表示，已協調業者進行柵欄機位置調整、將既有巷道範圍淨空，並辦理土地鑑界作業，重新規劃停車場。

林祈烽表示，此事有些離譜，為何居民的出入通行權會由停車場業者在管控？找來市府交通局等相關官員會勘，確認先前供民眾通行的道路確為「既成巷道」要求交通局需協調停車場業者調整出入口位置，以利民眾通行和救災使用，交通局同意變更，還給民眾通行便利。

同心停車內的居民陳情，指稱他們的房子早在民國70年初就完工，當時住家大門外並沒有設停車場，也有道路可通，但市府先前將該處空地規劃做停車場後，原本的既成道路卻同時併入停車場內。

居民陳情，交通局把停車場委外經營，業者在停車場入口處設有柵欄管控車輛進出，雖然業者免費提供磁卡供住戶進出，但大家還是擔心，萬一有火災或需要救護的事件發生，消防車和救護車根本就無法進出停車場，希望林議員可以代為反映，請市府還給他們「既成巷道」的通行權。

交通局表示，將申請地政局派員鑑界確認範圍後，調整停車場出入口並留設通路，如有涉及停車場改善工項，將由停管處派工施作。至於業者的經營權利，由於涉及柵欄機拆遷及停車格數改變等問題，將與業者協調折減權利金，保障業者的權益。

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