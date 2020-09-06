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驚！屋前陷落4米大坑洞 彰基7期工程損鄰造成恐慌

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，工人還差點跌落，經包商緊急回填混凝土，避免擴大災情，但已引起住戶恐慌。記者劉明岩／攝影
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，工人還差點跌落，經包商緊急回填混凝土，避免擴大災情，但已引起住戶恐慌。記者劉明岩／攝影

彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，工人還差點跌落，經包商緊急回填混凝土，避免擴大災情，住戶指稱這是本月第4次塌陷，施工並已損害建築結構，造成傾斜及牆壁龜裂等情形，連夜前往勘察的彰化縣政府建設處代理處長陳威宏已立即要求工地停工

陳威宏表示，除要求工地停工外，包商還要安排負責此工地的建築師下週二召開說明會，向民眾說明如何處理坍陷事故以及未來要施工的項目，解除民眾疑慮，縣府建設處也將調查工地是否安全，等到業者提出改善計畫，審核通過才會讓工地復工。

彰基七期工程開挖的地下樓層即有6樓，就有承造的利晉工程公司工程處長李炳寬說，其實，在施工前，已辦理探測及地質改良工作，但因施工時，仍會有一些突發及不可預測的狀況發生，在昨天深夜發生路面塌陷後，已做了回填緊急處置，並會依照建築程序再行檢測與鑑定；至於受影響的住戶方面，在施工時，如果緊鄰住戶有安全顧慮，或者需夜間施工影響安寧，會通知住戶安排飯店入住。

彰化市中興路186巷緊鄰工地的民宅前昨晚塌陷大坑洞，長約4公尺、寬約2公尺，此戶其實已被彰基供買下供做工務所，但與它隔鄰的住戶則陷入恐慌，指事發時，有個工人還差點跌落坑洞，幸好扶住鐵架才得以倖免，加上對面同是緊鄰工地的住戶，上個月6日也才因連續壁工程，造成地下水位上升致地面塌陷，一個月來已經發生4次了，嚇得大家不敢睡覺。

包括彰化市長林世賢、縣議員李寶銀、溫芝樺、吳韋達與縣府建設處代理處長陳威宏均趕到現場關切，有荷蘭博士之稱的吳韋達，用礦泉水在室內測試，會朝工地方向滾動，發現建築已有傾斜，王姓住戶還說，廁所及防火巷都出現裂縫，且有擴大情形，廠商應該要有具體作為，讓大家住得安心。

縣議員温芝樺表示，現場地下水層較淺，地質多為沙性土壤，故在開挖地下地下結構體時易造成土壤擾動，管湧等現象，是否未來周遭仍會持續產生安全影響，任何專業的工程人員皆無法保證，因此建議彰化基督教醫院應於施工期間與鄰近居民協調，適度安置影響民眾，必要時，甚至以合理價格或修繕費用來回復或購買損壞鄰房，以利民眾生命財產安全，也請彰基及承包廠商要隨時監測周邊情況，以免塌陷意外連續發生，危及民眾生命及產安全。

縣府建設處隨後宣布後續處置作為：

一. 優先處理住戶安置：此次工地災害並未波及民宅安全，為求慎重，已協調鄰近住戶遷離至附近之福泰飯店安置。

二. 縣府已勒令現場停止施工，並持續觀測現況安全，將現有已開挖的連續壁牆體儘速完成，待設計建築師及監造單位鑑定工址安全後，向居民說明以解除疑慮。

彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，工人還差點跌落，經包商緊急回填混凝土，避免擴大災情。記者劉明岩／攝影
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，工人還差點跌落，經包商緊急回填混凝土，避免擴大災情。記者劉明岩／攝影
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，工人還差點跌落。記者劉明岩／攝影
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，工人還差點跌落。記者劉明岩／攝影
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，工人還差點跌落，經包商緊急回填混凝土，避免擴大災情。照片／溫芝樺提供
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，工人還差點跌落，經包商緊急回填混凝土，避免擴大災情。照片／溫芝樺提供
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，住戶牆壁並有明顯龜裂。記者劉明岩／攝影
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，住戶牆壁並有明顯龜裂。記者劉明岩／攝影
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，工人還差點跌落，經包商緊急回填混凝土，避免擴大災情。記者劉明岩／攝影
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，工人還差點跌落，經包商緊急回填混凝土，避免擴大災情。記者劉明岩／攝影
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，王姓住戶廁所牆壁並有明顯龜裂。記者劉明岩／攝影
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，王姓住戶廁所牆壁並有明顯龜裂。記者劉明岩／攝影
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，建築並有傾斜，縣議員吳韋達用礦泉水測試，發現滾向牆面。照片／溫芝樺提供
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，建築並有傾斜，縣議員吳韋達用礦泉水測試，發現滾向牆面。照片／溫芝樺提供
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，工人還差點跌落，經包商緊急回填混凝土，避免擴大災情。照片／溫芝樺提供
彰基第七期醫療大樓新建巷工程昨天深夜施作連續壁工程時，疑造成相鄰的彰化市中興路186巷住戶前路面，塌陷成大坑洞，工人還差點跌落，經包商緊急回填混凝土，避免擴大災情。照片／溫芝樺提供

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