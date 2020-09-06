快訊

日職／張奕第四場先發 生涯首戰樂天力拚第二勝

影／總統「真心換絕情！」陳昌輝手拿豬心反對美豬進口

海神掃到空品連4天不良 中市啓動防制中火降載減排

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
未來四天中部空氣品質將轉差。圖/台中市環保局提供
未來四天中部空氣品質將轉差。圖/台中市環保局提供

西半部空品連4天轉差，西半部空品恐達橘色不良等級，台中市政府環保局近午表示，已啟動空品不良防制措施，通知中火等前30大固定汙染源自主降載，提醒市民出外做好防護措施。

環保局表示，海神颱風外圍環流影響，環境風場近日轉為北風，挾帶輕微華中沿岸境外汙染。另明起風場漸轉東風，西半部位在下風處，易累積汙染物，加上午後光化作用影響，臭氧濃度偏高，空氣品質連4天轉差。

環保局指出，昨天下午5點，台中市部分測站AQI指標已逾100，市府隨即啟動執行各項應變措施，包含通知中火等前30大固定污染源自主降載、出動稽查人員加強污染稽查、巡查好發露天燃燒地區及加強搭乘大眾運輸宣導等，減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處配合執行應變措施。

另據中火回報，5至10號機組昨晚7點至9點，將以調整汙染防制設備操作，注氨量增加5%，降低氮氧化物(NOx)排放濃度方式配合降載減排。

環保局指出，昨晚間9點起，台中地區空品狀況雖逐漸改善，但空品易受地形及氣候影響，有較大不確定性，市府將持續監控並執行對應等級應變作為，提醒民眾注意空品狀況，敏感族群民眾或老人、小孩等抵抗力較弱者，避免戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

欲掌握空品即時狀況，可至「環保局空氣品質監測網」（http://bit.ly/1PYK6fP) 「台中市空氣品質資訊服務網」（https://aq.epb.taichung.gov.tw/TccgAIR/index.html )「台中市空氣品質預報頻道」（http://bit.ly/3OTtgsr)查詢。

未來四天中部空氣品質將轉差。圖/台中市環保局提供
未來四天中部空氣品質將轉差。圖/台中市環保局提供

空氣品質 台中市 中火

延伸閱讀

今北風挾帶境外臭氧 雲嘉南高屏空品可能「紅害」

雙眼牆結構減弱慢 吳德榮：海神對日韓構成極大威脅

餐飲油煙難認定 中市8個月只罰1家

颱風海神6日撲日本沖繩九州 大雨暴風恐釀災

相關新聞

海神掃到空品連4天不良 中市啓動防制中火降載減排

西半部空品連4天轉差，西半部空品恐達橘色不良等級，台中市政府環保局近午表示，已啟動空品不良防制措施，通知中火等前30大固...

台灣欒樹節19日將登場 志工今淨溪清出一噸垃圾

彰化縣溪湖鎮東螺溪台灣欒樹節將在9月19、20登場，今天湖埔社區大學結合社區發動志工逾300人進行東螺溪沿岸淨溪活動，欒...

南投廬山飽受地層滑動威脅 地方陳情路面又下陷

南投縣仁愛鄉廬山地區受母安山岩體深層滑動威脅，現階段雖無大規模地質災害，但地方反映，台14線88K至92K路段仍有路面下...

台中試辦「愛接送」 長者丶身障用APP預約超方便

交通部運輸研究所「愛接送」預約通用計程車APP日前上路，先從台中丶台北、新北、桃園等4地試辦，提供長者、身障等行動不便民...

中市力推太陽光電 修法擴及學校公園等市管建物

台中市政府修正「台中市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點」將設置地點從市管公有廳舍屋頂擴大至市管公有建築物及其...

「如果，海有你」中市下英雄帖 徵求潛水戰將淨海

「如果，海有你」目前海底垃圾爆量，超商也發「減塑」台中市政府環保局更成立「台中市淨海聯盟」成員由漁民組成「環保艦隊」今年...

生態公園沙灘地有「星星」 清白招潮蟹群揮螯像繁星

沙灘地上出現星星？台中市大安龜殼生態公園沙灘地的清白招潮蟹，體型小，全身白，台中市環保局環境教育志工凃進興說，清白招湖蟹...

萬能鉗大廠進用超標身心障礙者 共茂協助青年翻轉人生

20歲智能障礙者阿濬，受限認知不佳及獨立性不夠，要出賣勞力做清潔工，雖年輕力壯仍處處碰壁。台中市政府勞工局輔導他在共茂工...

募得三倍券133萬 彰化家扶兒興奮逛賣場

受到新冠肺炎疫情影響，社福機構募款不易，直到7月發放「三倍券」，出現不少愛心的企業、民眾慷慨解囊，彰化家扶中心表示，共募...

廚餘堆肥種花 南投竹山打造花園城市

南投縣竹山鎮公所推動「廚餘打造花園城市」，讓髒臭廚餘變成美化的「養分」，供公共場所遍植花卉；近日更擴展到社區民宅，每月第...

彰化田中除小花蔓澤蘭比賽 林管處全年收購

外來種植物小花蔓澤蘭又稱「綠癌」，危害環境嚴重；南投林區管理處今年8月起每逢星期一收購，已收購484公斤，昨又在彰化縣田...

中市油煙臭味罰不罰 嗅辨員聞過才算

餐飲油煙產生的臭氣，讓住在附近鄰居「很有感」，卻難稽查；中市環保局指出，收到投訴，通常由稽查人員到店家採樣排煙與臭氣，經...

熱門新聞

金門中秋包船來了！搭1趟只要500元想搭動作要快

台南神秘國度哈赫納爾森林 百年大樟木令人震撼

罷免陳致中總部今天成立 發起人士有信心達到罷免投票

0.5公斤11元 廢乾電池回收限時加碼優惠

龜山島變了 專家：地震致溫泉湧出 形成牛奶海

響應國民體育日 金門辦太武山登山超熱烈約2千人參與

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。