海神掃到空品連4天不良 中市啓動防制中火降載減排

西半部空品連4天轉差，西半部空品恐達橘色不良等級，台中市政府環保局近午表示，已啟動空品不良防制措施，通知中火等前30大固定汙染源自主降載，提醒市民出外做好防護措施。

環保局表示，海神颱風外圍環流影響，環境風場近日轉為北風，挾帶輕微華中沿岸境外汙染。另明起風場漸轉東風，西半部位在下風處，易累積汙染物，加上午後光化作用影響，臭氧濃度偏高，空氣品質連4天轉差。

環保局指出，昨天下午5點，台中市部分測站AQI指標已逾100，市府隨即啟動執行各項應變措施，包含通知中火等前30大固定污染源自主降載、出動稽查人員加強污染稽查、巡查好發露天燃燒地區及加強搭乘大眾運輸宣導等，減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處配合執行應變措施。

另據中火回報，5至10號機組昨晚7點至9點，將以調整汙染防制設備操作，注氨量增加5%，降低氮氧化物(NOx)排放濃度方式配合降載減排。

環保局指出，昨晚間9點起，台中地區空品狀況雖逐漸改善，但空品易受地形及氣候影響，有較大不確定性，市府將持續監控並執行對應等級應變作為，提醒民眾注意空品狀況，敏感族群民眾或老人、小孩等抵抗力較弱者，避免戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。