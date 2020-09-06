台灣欒樹節19日將登場 志工今淨溪清出一噸垃圾

彰化縣溪湖鎮東螺溪台灣欒樹節將在9月19、20登場，今天湖埔社區大學結合社區發動志工逾300人進行東螺溪沿岸淨溪活動，欒樹現在已開始開花，花期將持續到10月底，今年欒樹節活動除了文創市集，還有夜遊雷公廟、泡泡派對，並首度要將糖廠巡道車移到東螺溪台灣欒樹下讓大家打卡拍照。

溪湖鎮長黃瑞珠、與湖埔社區大學執行長林淑玲及多位里長今天一早就陪著大家在東螺溪沿岸撿垃圾，一上午大約清出一噸垃圾，黃瑞珠說，志工們為了讓遊客 可以看到更美麗的東螺溪，辛苦打掃環境，也歡迎大家來參加欒樹節活動賞欒樹，並提醒遊客記得要把垃圾帶走，不要留下垃圾煞風景。

今天也透過防疫布袋戲表演，除了邀請大家來參觀欒樹節，更以布袋戲宣傳防疫，林淑玲說，今年欒樹節將會讓糖廠152巡道車進駐台灣欒樹下、加入生態文化學習活動，有親子「環保闖關宣導遊戲」、「廢玻璃容器手作課程」、「二手袋回收宣導」與「環保戲劇演出」等活動。

為了推動環保廢物再利用，還有「廢玻璃容器手作課程」已開始報名，教大家讓原本要丟掉的玻璃瓶也能變身美麗的花瓶容器等，活動每人僅需繳交5顆廢乾電池或3個廢容器(鐵罐、鋁罐、寶特瓶皆可)作為活動報名費，報名額滿為止，活動報名網址: https://reurl.cc/8ny96y