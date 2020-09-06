南投廬山飽受地層滑動威脅 地方陳情路面又下陷

南投縣仁愛鄉廬山地區受母安山岩體深層滑動威脅，現階段雖無大規模地質災害，但地方反映，台14線88K至92K路段仍有路面下陷情形，行政院中部聯合服務中心邀水保局、公路總局會勘，允諾3個月內評估規劃改善，並召開工程協調會。

而廬山溫泉經921地震及多次颱風豪雨重創，造成溫泉區上方的母安山北坡岩體出現深層滑動，且經濟部地調所監測後逐年位移，縣府因此在2012年公告廢止溫泉區，並遷往埔里福興農場重新打造溫泉專區，唯當地部落仍有路面下陷問題。

廬山地區精英、合作及都達3村居民近期串連向行政院中部中心陳情，當地88K至92K廬山部落路段，是當地農產運輸及聯外幹道，但近年路面仍緩慢下陷，最明顯處達1米落差，邊坡擋土牆龜裂逾2米寬，若遇豪雨持續沖刷恐崩塌淘空。

行政院中部中心執行長蔡培慧日前會同水保局南投分局、公路總局二區工程處等單位前往會勘時，當地居民除反映路面下陷情形，前鄉長孔文博等人也提出廬山部落北坡及母安山的岩體安危爭議，盼重新審視廢止廬山溫泉風景特定區的決策。

對此，蔡培慧表示，為求準確解決改善路面下陷問題，已建議由水保及公路單位與部落居民現地勘查，並檢視目前已設置橫向排水設施及須改善區段，並在3個月內時間重新評估與規劃改善，後續將會在行政院中部中心召開工程協調會。