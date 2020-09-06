中市力推太陽光電 修法擴及學校公園等市管建物

台中市政府修正「台中市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點」將設置地點從市管公有廳舍屋頂擴大至市管公有建築物及其屋頂、公有土地，未來市立學校或公園丶球場、停車場均可納入，提升大台中再生能源覆蓋率。

經發局說明，市府自2013年即訂定市管公有房舍設置太陽光電系統標租作業，公有廳舍屋頂設置太陽光電發電，運用閒置空間發展綠能。

經發局張峯源局長表示，為持續改善空汙問題及響應節能減碳政策，市府積極推動再生能源相關政策，以市長盧秀燕「先公後私、先大後小」為原則，由機關帶頭設置太陽光電，盼企業及民眾參與。

修正要點後，未來學校風雨球場或公有停車場等，均可透過要點辦理設置太陽光電標租，學生可在遮陽環境下運動，場域同時具有綠能發電功能；另公有停車場設置太陽光電裝置，除維持既有停車效用，另可減少車輛曝曬及增加綠能發電用途，一舉數得；其他類別如規範可行，可藉由該要點辦理標租，增加各機關推動設置太陽光電彈性。

經發局指出，截至今年7月底，台中市太陽光電裝置容量約為295.2MW，目標2022年達到353.3MW。