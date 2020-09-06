快訊

日職／張奕第四場先發 生涯首戰樂天力拚第二勝

影／總統「真心換絕情！」陳昌輝手拿豬心反對美豬進口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市力推太陽光電 修法擴及學校公園等市管建物

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府修作業要點，學校公園等空間也可以設置太陽光電系統，發展綠能。圖/台中市經發局提供
台中市政府修作業要點，學校公園等空間也可以設置太陽光電系統，發展綠能。圖/台中市經發局提供

台中市政府修正「台中市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點」將設置地點從市管公有廳舍屋頂擴大至市管公有建築物及其屋頂、公有土地，未來市立學校或公園丶球場、停車場均可納入，提升大台中再生能源覆蓋率。

經發局說明，市府自2013年即訂定市管公有房舍設置太陽光電系統標租作業，公有廳舍屋頂設置太陽光電發電，運用閒置空間發展綠能。

經發局張峯源局長表示，為持續改善空汙問題及響應節能減碳政策，市府積極推動再生能源相關政策，以市長盧秀燕「先公後私、先大後小」為原則，由機關帶頭設置太陽光電，盼企業及民眾參與。

修正要點後，未來學校風雨球場或公有停車場等，均可透過要點辦理設置太陽光電標租，學生可在遮陽環境下運動，場域同時具有綠能發電功能；另公有停車場設置太陽光電裝置，除維持既有停車效用，另可減少車輛曝曬及增加綠能發電用途，一舉數得；其他類別如規範可行，可藉由該要點辦理標租，增加各機關推動設置太陽光電彈性。

經發局指出，截至今年7月底，台中市太陽光電裝置容量約為295.2MW，目標2022年達到353.3MW。

此外，市府各局處於「台中市政府低碳城市推動委員會」提出所轄場域光電KPI，積極在公有房舍或可行地點設置太陽光電；綠能屋頂全民參與計畫、訂定補助計畫等也持續進行中，歡迎各界踴躍加入設置太陽光電行列。

台中市政府修作業要點，學校公園等空間也可以設置太陽光電系統，發展綠能。圖/台中市經發局提供
台中市政府修作業要點，學校公園等空間也可以設置太陽光電系統，發展綠能。圖/台中市經發局提供

延伸閱讀

「抗中火」大將 吳志超辭職

產業缺地台中市5招有解 上半年投資1800億六都第一

中華電信投資90億迎接5G 中市府助排除障礙

中華電信擬建台中資料中心 市府助排除障礙

相關新聞

海神掃到空品連4天不良 中市啓動防制中火降載減排

西半部空品連4天轉差，西半部空品恐達橘色不良等級，台中市政府環保局近午表示，已啟動空品不良防制措施，通知中火等前30大固...

台灣欒樹節19日將登場 志工今淨溪清出一噸垃圾

彰化縣溪湖鎮東螺溪台灣欒樹節將在9月19、20登場，今天湖埔社區大學結合社區發動志工逾300人進行東螺溪沿岸淨溪活動，欒...

南投廬山飽受地層滑動威脅 地方陳情路面又下陷

南投縣仁愛鄉廬山地區受母安山岩體深層滑動威脅，現階段雖無大規模地質災害，但地方反映，台14線88K至92K路段仍有路面下...

台中試辦「愛接送」 長者丶身障用APP預約超方便

交通部運輸研究所「愛接送」預約通用計程車APP日前上路，先從台中丶台北、新北、桃園等4地試辦，提供長者、身障等行動不便民...

中市力推太陽光電 修法擴及學校公園等市管建物

台中市政府修正「台中市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點」將設置地點從市管公有廳舍屋頂擴大至市管公有建築物及其...

「如果，海有你」中市下英雄帖 徵求潛水戰將淨海

「如果，海有你」目前海底垃圾爆量，超商也發「減塑」台中市政府環保局更成立「台中市淨海聯盟」成員由漁民組成「環保艦隊」今年...

生態公園沙灘地有「星星」 清白招潮蟹群揮螯像繁星

沙灘地上出現星星？台中市大安龜殼生態公園沙灘地的清白招潮蟹，體型小，全身白，台中市環保局環境教育志工凃進興說，清白招湖蟹...

萬能鉗大廠進用超標身心障礙者 共茂協助青年翻轉人生

20歲智能障礙者阿濬，受限認知不佳及獨立性不夠，要出賣勞力做清潔工，雖年輕力壯仍處處碰壁。台中市政府勞工局輔導他在共茂工...

募得三倍券133萬 彰化家扶兒興奮逛賣場

受到新冠肺炎疫情影響，社福機構募款不易，直到7月發放「三倍券」，出現不少愛心的企業、民眾慷慨解囊，彰化家扶中心表示，共募...

廚餘堆肥種花 南投竹山打造花園城市

南投縣竹山鎮公所推動「廚餘打造花園城市」，讓髒臭廚餘變成美化的「養分」，供公共場所遍植花卉；近日更擴展到社區民宅，每月第...

彰化田中除小花蔓澤蘭比賽 林管處全年收購

外來種植物小花蔓澤蘭又稱「綠癌」，危害環境嚴重；南投林區管理處今年8月起每逢星期一收購，已收購484公斤，昨又在彰化縣田...

中市油煙臭味罰不罰 嗅辨員聞過才算

餐飲油煙產生的臭氣，讓住在附近鄰居「很有感」，卻難稽查；中市環保局指出，收到投訴，通常由稽查人員到店家採樣排煙與臭氣，經...

熱門新聞

金門中秋包船來了！搭1趟只要500元想搭動作要快

台南神秘國度哈赫納爾森林 百年大樟木令人震撼

罷免陳致中總部今天成立 發起人士有信心達到罷免投票

0.5公斤11元 廢乾電池回收限時加碼優惠

龜山島變了 專家：地震致溫泉湧出 形成牛奶海

響應國民體育日 金門辦太武山登山超熱烈約2千人參與

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。