「如果，海有你」中市下英雄帖 徵求潛水戰將淨海

「如果，海有你」目前海底垃圾爆量，超商也發「減塑」台中市政府環保局更成立「台中市淨海聯盟」成員由漁民組成「環保艦隊」今年更廣下英雄帖，徵求專業潛水教練、具備專業潛水證照者組成「潛海戰將」即日起至12月31日報名，共同守護我們的海洋。

中市環保局「台中市淨海聯盟」今年加大動作護海，首次對外招募「潛海戰將」盼專業潛水教練或具備專業潛水證照的潛海愛好者皆能加入，潛水時除享受海底美景，同時協助清除海底廢棄物、即時通報海底汙染熱區等，目前已有2個團體、共31位潛水者將加入。

中市「環保艦隊」2017年開始招募，鼓勵漁民主動攜回船舶垃圾，打撈魚貨時順手撈除海漂廢棄物，有143艘加入，辦理28場海漂廢棄物清除活動，共清除海中1659公斤一般廢棄物、234公斤資源回收物，是海上的環保志工隊。

環保局指出，台中沿海擁有豐富海洋資源，帶動漁業及觀光產業發展，維護海洋生態需要全民努力，清理海洋廢棄物刻不容緩。

歡迎喜愛潛水的專業團體或專家加入「潛海戰將」行列，一起守護海洋環境。報名請至網址（https://bit.ly/2QUDrh2）填寫資料即完成。