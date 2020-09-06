嚴詠能驟逝 最近還說：有注意自己身體 想要多唱久一點

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
金曲歌手嚴詠能（中）曾幫彰化縣田中馬拉松創作主題曲，田中馬拉松總幹事鄭宗政前幾天還曾關心嚴詠能提醒他保重身體，嚴詠能還回覆說「有在注意自己身體，想要多唱久一點」，沒想到昨晚就發生憾事。圖／聯合報系資料照片
金曲歌手嚴詠能（中）曾幫彰化縣田中馬拉松創作主題曲，田中馬拉松總幹事鄭宗政前幾天還曾關心嚴詠能提醒他保重身體，嚴詠能還回覆說「有在注意自己身體，想要多唱久一點」，沒想到昨晚就發生憾事。圖／聯合報系資料照片

本土創作樂團「打狗亂歌團」主唱、金曲歌手嚴詠能昨晚在屏東縣萬丹鄉大憲宮演出時，疑心肌梗塞昏倒台上，經送醫搶救仍不治，嚴詠能曾幫彰化縣田中馬拉松創作主題曲，田中馬拉松總幹事鄭宗政前幾天還曾關心嚴詠能提醒他保重身體，嚴詠能還回覆說「有在注意自己身體，想要多唱久一點」。

昨晚傳出嚴詠能不治消息，令鄭宗政相當震驚和不捨，鄭宗政難過的說，前二天還有和他連絡，更叮嚀他要注意自己身體，要養生，沒想到就發生憾事。

因為嚴詠能的歌曲為農村發聲，彰化縣田中馬拉松第一年創辦時，因田中鎮盛產稻米，主打台灣米倉馬拉松名號，還買了嚴詠能創作的「只要大家都吃台灣米」版權來當第一屆田中馬拉松主題曲，第二年再用他的「大家來賽跑」當主題曲。

後來田中馬拉松成為熱門秒殺馬拉松，鄭宗政說，2016和2017年都特別請嚴詠能幫田中馬拉松創作主題曲，更舉辦馬拉松的草地音樂會請嚴詠能獻唱掀起高潮，對於他英年早逝，讓鄭宗政特別惋惜。

馬拉松 屏東縣

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