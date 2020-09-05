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「只剩90天可活」醫護爆是酒醉路倒常客 光線粉專道歉

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「光線」臉書粉絲頁在9月初貼出一名住在台中市45歲阮姓男子，被診斷出罹患大腸癌末期，醫生宣判僅剩90天的生命，「光線」接獲通報前往關心。經查證阮姓男子是社會局長期輔導的列冊街友。圖／取自光線粉絲頁
「光線」臉書粉絲頁在9月初貼出一名住在台中市45歲阮姓男子，被診斷出罹患大腸癌末期，醫生宣判僅剩90天的生命，「光線」接獲通報前往關心。經查證阮姓男子是社會局長期輔導的列冊街友。圖／取自光線粉絲頁

日前網路傳出「一名住在台中市45歲阮姓男子，被診斷出罹患大腸癌末期，醫生宣判僅剩90天的生命，虛弱的阮男四肢末端也因為敗血症，出現發黑、瘀青等症狀，母親將他趕出家門，因此只能睡在騎樓、擺攤賣蔬菜度過人生最後的日子」，引發臉書粉專頁「光線」關注，po文說他們前往關心，隨著文章還附上匯款帳號。

當天台中市社會局說明「剩90天可活」一案，阮姓男子是長期接受社會局資助、登記列冊的街友，連今年8次的就診醫療費都由社會局協助支付，社工向他的台中醫院的外科主治醫生了解，確認阮男並非敗血症，網友照片中的右腹突出為切口疝氣，經電腦斷層掃描過後，確定無特殊疾病。

「光線」臉書粉絲頁今天再貼文公開聲明道歉表示，「對不起您們是我們疏忽！沒有顧慮周全，沒有思考到會有個人行為這麼離譜，更沒有想到會有人處境已經如此不堪還會糟蹋他人，就連要幫忙他的人都欺騙....」，也表示會刪除日前的影片，對於有疑慮的個案除非事情釐清，否則不可能給予任何幫助！ 這是「光線」的堅持也是初衷。

道歉聲明一出，網友紛紛留言表示「沒關係」，並肯定光線的努力，有人留言說，「實很多時候很難去調查的清楚，但當下任何一個人看到都會覺得他很需要幫助的」，幫光線打氣。

「光線」表示，事情緣由是9月1日晚間10點左右有一位善良的粉絲告知，從某某公社看見有人發文敘述台中車站附近有位街友需要幫忙，隔天趕到現場，遠遠看見一個很頹廢的男人衣服捲起來露出大約有五個月身孕腫大類似腫瘤的肚子，走路遲緩一跛一跛，他們帶著紅包跟月餅走過去，交到他手上的一瞬間他哭了，哭訴他生命剩下90天左右，哭訴他家裡的情況，這當下的情況任誰都會不捨，加上個案自己有在賣菜，基於種種因素就發文！

「光線」提到，很多人都說怎麼不去查證？因街友就算是一個不受法規保護的邊緣戶，都不一定能夠查證屬實，也是直到發文隔天才收到醫院的醫師，護士私訊告知個案的荒唐行為，並向醫生 、護士辛苦神聖的工作致意。

「光線」是在9月2日貼文，指台中車站附近有一名阮男，自己年輕時跟著父親到處辦流水席，後來父親生病過世，自己也罹患大腸癌末期，醫生說他只剩90天可以活，但母親卻視他為累贅，不僅將他趕出家，身上一毛錢也沒有，罹患重病的阮男，沒有公司願意雇用，只能睡在騎樓，擺攤賣一點蔬菜求生存；每天早上4點前往菜市場，買自己拿得動的蔬菜來賣，「絲瓜一條10元、蔥一把5元」每天賺一點點錢溫飽。

「光線」在臉書粉絲團貼文引發媒體報導，台中市長盧秀燕也很關心。台中市社會局當天就掌握阮姓男子的所有狀況。

社會局說，阮男2018年領過急難救助3000元，2018、2019年補助遊民醫療費用共計5559元，今年2月24日、3月23日、4月26日、5月11日、5月20日、6月16日、7月19日、7月31日多次酒後路倒、衛生習慣造成傷口感染及拒絕治療。

社會局強調，阮男不願接受安置，但因他聲稱身體不適，9月3日已安排他住院，會持續連結遊民健康維護計畫，提供阮男衛教和穩定回診的醫療協助。

網路傳出一名住在台中市45歲阮姓男子，被診斷出罹患大腸癌末期，醫生宣判僅剩90天的生命，母親將他趕出家門，因此只能睡在騎樓、擺攤賣蔬菜度過人生最後的日子，引發公益臉書粉專「光線」關注，接獲通報前往關心。圖／取自光線粉絲頁
網路傳出一名住在台中市45歲阮姓男子，被診斷出罹患大腸癌末期，醫生宣判僅剩90天的生命，母親將他趕出家門，因此只能睡在騎樓、擺攤賣蔬菜度過人生最後的日子，引發公益臉書粉專「光線」關注，接獲通報前往關心。圖／取自光線粉絲頁
「光線」臉書粉絲頁在9月初貼出一名住在台中市45歲阮姓男子，被診斷出罹患大腸癌末期，醫生宣判僅剩90天的生命，「光線」接獲通報前往關心。經查證阮姓男子是社會局長期輔導的列冊街友。圖／取自光線粉絲頁
「光線」臉書粉絲頁在9月初貼出一名住在台中市45歲阮姓男子，被診斷出罹患大腸癌末期，醫生宣判僅剩90天的生命，「光線」接獲通報前往關心。經查證阮姓男子是社會局長期輔導的列冊街友。圖／取自光線粉絲頁
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「光線」臉書粉絲頁在9月初貼出一名住在台中市45歲阮姓男子，被診斷出罹患大腸癌末期，醫生宣判僅剩90天的生命，「光線」接獲通報前往關心。經查證阮姓男子是社會局長期輔導的列冊街友。圖／取自光線粉絲頁
「光線」臉書粉絲頁貼文公開聲明道歉表示，「對不起您們是我們疏忽！沒有顧慮周全」也表示會刪除日前的影片，對於有疑慮的個案除非事情釐清，否則不可能給予任何幫助！ 這是「光線」的堅持也是初衷，網友留言給予肯定。圖／取自光線粉絲頁
「光線」臉書粉絲頁貼文公開聲明道歉表示，「對不起您們是我們疏忽！沒有顧慮周全」也表示會刪除日前的影片，對於有疑慮的個案除非事情釐清，否則不可能給予任何幫助！ 這是「光線」的堅持也是初衷，網友留言給予肯定。圖／取自光線粉絲頁

台中市 街友

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