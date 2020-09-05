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全年無休收購小花蔓澤蘭 今天比賽拔除

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
南投林管處今天在田中鎮舉辦清除小花蔓澤蘭比賽，參加的里民深入山坡地拔小花蔓澤蘭。記者簡慧珍／攝影
南投林管處今天在田中鎮舉辦清除小花蔓澤蘭比賽，參加的里民深入山坡地拔小花蔓澤蘭。記者簡慧珍／攝影

外來種小花蔓澤蘭生命力旺盛，台灣中低海拔山林隨處可見，今天是小花蔓澤蘭全國防治日，彰化縣田中鎮5個里組隊參加清除小花蔓澤蘭比賽，拔到近午，碧峰里以清除小花蔓澤蘭68.4公斤得到第一名。

為防制小花蔓澤蘭等外來種植物，農政單位從今年8月起，全年無休，每逢星期一就收購小花蔓澤蘭，南投林管處已收購484公斤，南投縣政府還加碼每公斤2元。

南投特有生物保育中心博士黃士元解說小花蔓澤蘭、香澤蘭、銀膠菊等外來入侵種危害情形，並表示政府年年舉辦活動除清除外來種強勢植物，小花蔓澤蘭等植物數量已逐年降低，未來仍需民眾關心周遭環境，積極參與防除，隨時隨地做防除工作。

今天清除小花蔓澤蘭等外來種植物，彰化縣田中鎮緊傍八卦山，平和里、復興里、東源里、碧峰里、香山里等五里里長帶里民，合計60人參加比賽。南投林區管理處處長李政賢說，清除小花蔓澤蘭有技巧，要連根拔起放入塑膠袋，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生。

田中鎮碧峰里團隊事前勘察環境，相當了解小花蔓澤蘭等外來種植物分布何處，里長蕭文忠帶領團隊拔了68.4公斤，得到第一名；他說，平時他鼓勵里民看到外來入侵種就移除，到南投林區管理處田中分站繳交小花蔓澤蘭，每公斤換取5元。

小花蔓澤蘭 塑膠袋

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