全國反毒路跑今登場！最大咖僑泰高中667學生響應

「全國反毒3K路跑」今天在台中登場，僑泰高中由校長温順德率667名學生響應，投入路跑及志工服務。溫順德說，盼透過具體行動，展現拒絕毒品進入校園、捍衛學生身心健康的決心。

「全國反毒3K路跑」是教育部年度盛事，現場除了萬人路跑之外，還有各種反毒宣導攤位及闖關遊戲，加上各團體精采的表演，吸引各校學生參與。

温順德說，僑泰高中共計有349人參加路跑，318人參與志工服務，總計667名學生投入此活動，創單一學校參加人數紀錄，他和主任教官詹介維帶隊完成路跑。現場擔任志工的學生主要負責環境的清潔及路線安全維護，他也一一勉勵在場學生，很多學生在活動結束後紛紛表示「很累，但能幫助到人就很值得！」

學務主任葉筱楓說，學校平時充分落實反毒宣導，也鼓勵學生課餘時間參與志工服

務，將校內學習到的良好品格發揚在社會中。此次反毒路跑活動，學生熱烈響應，其中318名學生投入志工服務行列，讓她感到十分欣慰。