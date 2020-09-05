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全國反毒路跑今登場！最大咖僑泰高中667學生響應

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
「全國反毒3K路跑」今天登場，僑泰高中由校長温順德率667名學生響應，投入路跑及志工服務。圖／温順德提供
「全國反毒3K路跑」今天登場，僑泰高中由校長温順德率667名學生響應，投入路跑及志工服務。圖／温順德提供

「全國反毒3K路跑」今天在台中登場，僑泰高中由校長温順德率667名學生響應，投入路跑及志工服務。溫順德說，盼透過具體行動，展現拒絕毒品進入校園、捍衛學生身心健康的決心。

「全國反毒3K路跑」是教育部年度盛事，現場除了萬人路跑之外，還有各種反毒宣導攤位及闖關遊戲，加上各團體精采的表演，吸引各校學生參與。

温順德說，僑泰高中共計有349人參加路跑，318人參與志工服務，總計667名學生投入此活動，創單一學校參加人數紀錄，他和主任教官詹介維帶隊完成路跑。現場擔任志工的學生主要負責環境的清潔及路線安全維護，他也一一勉勵在場學生，很多學生在活動結束後紛紛表示「很累，但能幫助到人就很值得！」

學務主任葉筱楓說，學校平時充分落實反毒宣導，也鼓勵學生課餘時間參與志工服

務，將校內學習到的良好品格發揚在社會中。此次反毒路跑活動，學生熱烈響應，其中318名學生投入志工服務行列，讓她感到十分欣慰。

校長温順德更進一步指出，培養學生健康身心與陶鑄良好品格一向是僑泰教育的重心，他今天親自帶領學生參與反毒路跑活動，即是要展現反對毒品進入校園，以及守護學子健康與提升品格的決心。他看到許多學生主動投入，除了深表感動之外，也期許學生繼續發揚志工奉獻的精神，將愛心散播到社會各個角落。

「全國反毒3K路跑」今天登場，僑泰高中由校長温順德率667名學生響應，投入路跑及志工服務。圖／温順德提供
「全國反毒3K路跑」今天登場，僑泰高中由校長温順德率667名學生響應，投入路跑及志工服務。圖／温順德提供
「全國反毒3K路跑」今天登場，僑泰高中由校長温順德率667名學生響應，投入路跑及志工服務。圖／温順德提供
「全國反毒3K路跑」今天登場，僑泰高中由校長温順德率667名學生響應，投入路跑及志工服務。圖／温順德提供
「全國反毒3K路跑」今天登場，僑泰高中由校長温順德率667名學生響應，投入路跑及志工服務。圖／温順德提供
「全國反毒3K路跑」今天登場，僑泰高中由校長温順德率667名學生響應，投入路跑及志工服務。圖／温順德提供

路跑 反毒 毒品

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