制服廠商接單意願低 彰化多間小校上學改穿便服
偏遠小校人數少，彰化近來有學校在幫學生製作制服、運動服碰到困難，大學校開學時，廠商大都會到校為學生量尺寸，但小校沒有這樣的服務，由學校自行量測下訂，卻時常碰到廠商推遲，彰化已有多個小校放棄制服、體育服，讓學生直接穿便服到校上課，彰化教育處授權學校自主決定。
芬園鄉同安國小是46人迷你學校，9名新生在開學當天獲得學校贈送每人一套校服，校方從3年前開始讓學生穿便服上課，並由學校顧問每年提供全校每人一套校服，在團體活動、校外教學或表演時穿，以便辨識。
同安校長施皇羽說，學生人數少，除非是傳統公版白衣、藍褲、藍裙樣式，若學校想要自行設計校服，廠商有庫存及成本考量，製作的意願不高，校方也考量到小學生長得快，制服汰換機率高，對偏鄉家庭來說也是負擔，現在學生平常穿便服上課。
芬園文德國小今年全校人數首度破百達104人，校長李政穎說，學校取消制服已經很多年，運動服款式因學生人數少，需要和其他學校一起製作，但有時夏季服裝廠商拖了1、2個月都要進入冬天還未送達，對學校造成困擾，這兩年改讓學生穿便服上課，家長不用為了替換制服忙著洗衣，每年校慶家長會則會贈送師生每人一套校服。
彰化縣教育處指出，根據教育部今年8月3日公布的「國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則」，尊重學校經民主方式創造開明、信任的校園文化，訂定各校的服裝儀容辦法。
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