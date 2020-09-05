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制服廠商接單意願低 彰化多間小校上學改穿便服

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
芬園同安國小今年小一新生上學第一天就獲得學校贈送每人一套校服。圖／同安國小提供
芬園同安國小今年小一新生上學第一天就獲得學校贈送每人一套校服。圖／同安國小提供

偏遠小校人數少，彰化近來有學校在幫學生製作制服、運動服碰到困難，大學校開學時，廠商大都會到校為學生量尺寸，但小校沒有這樣的服務，由學校自行量測下訂，卻時常碰到廠商推遲，彰化已有多個小校放棄制服、體育服，讓學生直接穿便服到校上課，彰化教育處授權學校自主決定。

芬園鄉同安國小是46人迷你學校，9名新生在開學當天獲得學校贈送每人一套校服，校方從3年前開始讓學生穿便服上課，並由學校顧問每年提供全校每人一套校服，在團體活動、校外教學或表演時穿，以便辨識。

同安校長施皇羽說，學生人數少，除非是傳統公版白衣、藍褲、藍裙樣式，若學校想要自行設計校服，廠商有庫存及成本考量，製作的意願不高，校方也考量到小學生長得快，制服汰換機率高，對偏鄉家庭來說也是負擔，現在學生平常穿便服上課。

芬園文德國小今年全校人數首度破百達104人，校長李政穎說，學校取消制服已經很多年，運動服款式因學生人數少，需要和其他學校一起製作，但有時夏季服裝廠商拖了1、2個月都要進入冬天還未送達，對學校造成困擾，這兩年改讓學生穿便服上課，家長不用為了替換制服忙著洗衣，每年校慶家長會則會贈送師生每人一套校服。

彰化縣教育處指出，根據教育部今年8月3日公布的「國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則」，尊重學校經民主方式創造開明、信任的校園文化，訂定各校的服裝儀容辦法。

芬園文德國小不穿制服上課，平時穿便服或由家長會每年提供校服。圖／文德國小提供
芬園文德國小不穿制服上課，平時穿便服或由家長會每年提供校服。圖／文德國小提供

制服 教育部

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