影／九族文化村暑假遊客翻倍 黃姓員警出遊喜獲賓士車

衝國旅商機，觀光業拚了！九族文化村暑假推出賓士轎車等500多萬元大獎摸彩，衝出33萬旅遊人次，今天由交通部觀光局長張錫聰抽出賓士大獎，由彰化縣芬園鄉黃先生獲得，他在警界服務，接到獲獎通知，還以為是詐騙電話，再三查對才確認幸運中大獎，激動得不得了，直說「實在是太幸運了」。

觀光局推出19歲以下可不限次數到全國22處遊樂區旅遊，帶動國旅人氣，九族文化村7、8月的入園人數33萬人次，比去年翻倍成長。今天舉辦抽獎活動，33萬張抽獎券堆成小山，抽出331名得獎者，由觀光局長張錫聰、日管理處長洪維新、南投縣觀光處長陳志賢和各界人士抽出所有獎項。

抽出10名機車得獎者後，由張錫聰和九族文化村副董事長一起抽出賓士車得主，得獎者黃先生是警察，住在彰化縣芬園鄉，在開學前帶著全家人到來九族文化村玩，接到中獎電話時，他直覺是詐騙電話，後來知道一切都是真的，激動得不得了，想說實在是太幸運了。

張錫聰說，暑假「致青春」免費活動，效果卓著，原本計畫補助2億的經費追加到5億的規模，帶動全台灣樂園150萬人次旅遊效應，加注在周邊的餐飲交通住宿的成長，估計有5倍的商機效應。

九族文化村表示，得獎的名單都會在公告在九族的官網和FB的粉絲頁中，預計公告14天，請得獎的人要跟主辦單位聯繫領獎事宜，依照所得稅規定會先代扣所得稅，賓士車得獎者需準備10%稅金8萬元才完成領獎程序。