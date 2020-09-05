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廚餘變身有機土 竹山鎮培育花草每月贈民眾

中央社 / 南投縣5日電

南投縣竹山鎮公所收運廚餘量每月約150公噸，為有效去化廚餘，清潔隊長期進行堆置發酵熟成工作，配合副資材運用，成為有機土培育花草，透過志工悉心照顧，每月贈花給鎮民。

廚餘問題一直是各公所頭痛問題，竹山鎮公所近年開始朝向「廚餘打造花園城市」目標發展，讓廚餘變成花卉養分，今年4月開始，每月第四個週六開放2萬株花卉供民眾領取，鎮公所這樣的努力，讓行政院環境保護署長張子敬今天特地到竹山贈花給參與的環保志工。

今天湧入約700名竹山鎮志工，他們是維護竹山鎮公領域花草的環保尖兵，公領域種植花卉因為有這群志工付出，如今才能美麗綻放，為感謝志工辛勞，今天齊聚接受張子敬、竹山鎮長陳東睦贈花致敬，張子敬說，看見鎮公所與志工如此用心對待土地，令人很感動。

陳東睦表示，竹山鎮收運廚餘量1天約7公噸，每個月近150公噸，為有效利用廚餘，清潔隊長期以來一直努力進行廚餘堆肥工作，廚餘每天收運後，經攪碎篩分、固液分離，最後經過堆置發酵熟成後，再配合副資材運用，成為現在的有機土。

陳東睦說，鎮公所再結合花卉培育，不但可澈底去化廚餘，同時也可美化家園，更是響應環保政策，一舉數得，今天張子敬特地南下到竹山，也專程參訪清潔隊了解這套廚餘去化培育花卉過程，對竹山鎮公所的努力及成果給予高度肯定。

廚餘 行政院

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