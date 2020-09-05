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中部空品橘、黃燈 環保局：中火降低氮氧化物排放濃度

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市今天空品狀況不良，中彰投地區民眾也在臉書上抱怨，「今天又霧了」。記者一早7點多看空氣品質指標（AQI）呈現普通，大台中是橘、黃燈；至中午依舊維持「普通」黃燈較多。記者喻文玟／攝影
台中市今天空品狀況不良，中彰投地區民眾也在臉書上抱怨，「今天又霧了」。記者一早7點多看空氣品質指標（AQI）呈現普通，大台中是橘、黃燈；至中午依舊維持「普通」黃燈較多。記者喻文玟／攝影

台中市今天空品狀況不良，中彰投地區民眾也在臉書上抱怨，「今天又霧了」。記者一早7點多看空氣品質指標（AQI）呈現普通，大台中是橘、黃燈；至中午依舊維持「普通」黃燈較多，藍天都被矇上一層霧霾。

台中市環保局表示，昨天9月4日下午4時許，環保局接獲行政院環保署預報資訊，依據當時空品狀況，即透過簡訊通知台中前30大固定污染源執行自主降載機制，其中包含中火台中電廠。

環保局說，根據台中電廠回復，考量主要汙染物質為臭氧及機組運轉實況，六、八、十號機組昨晚間7點至9點以調整汙染防制設備操作情形，注氨量增加5％，降低氮氧化物（NOx）排放濃度方式配合因應。

環保局說，今日空品為黃色普通等級，尚未達橘色啟動應變門檻，市府將持續關注空品狀況，啟動對應措施，維護市民健康。

台中市今天空品狀況不良，中彰投地區民眾也在臉書上抱怨，「今天又霧了」。記者一早7點多看空氣品質指標（AQI）呈現普通，大台中是橘、黃燈；至中午依舊維持「普通」黃燈較多，藍天都有一層霧。圖／取自空氣品質指標網站
台中市今天空品狀況不良，中彰投地區民眾也在臉書上抱怨，「今天又霧了」。記者一早7點多看空氣品質指標（AQI）呈現普通，大台中是橘、黃燈；至中午依舊維持「普通」黃燈較多，藍天都有一層霧。圖／取自空氣品質指標網站
台中市今天空品狀況不良，中彰投地區民眾也在臉書上抱怨，「今天又霧了」。記者一早7點多看空氣品質指標（AQI）呈現普通，大台中是橘、黃燈；至中午依舊維持「普通」黃燈較多，藍天都有一層霧。圖／取自空氣品質指標網站
台中市今天空品狀況不良，中彰投地區民眾也在臉書上抱怨，「今天又霧了」。記者一早7點多看空氣品質指標（AQI）呈現普通，大台中是橘、黃燈；至中午依舊維持「普通」黃燈較多，藍天都有一層霧。圖／取自空氣品質指標網站
台中市今天空品狀況不良，中彰投地區民眾也在臉書上抱怨，「今天又霧了」。記者一早7點多看空氣品質指標（AQI）呈現普通，大台中是橘、黃燈；至中午依舊維持「普通」黃燈較多，藍天都有一層霧。記者喻文玟／攝影
台中市今天空品狀況不良，中彰投地區民眾也在臉書上抱怨，「今天又霧了」。記者一早7點多看空氣品質指標（AQI）呈現普通，大台中是橘、黃燈；至中午依舊維持「普通」黃燈較多，藍天都有一層霧。記者喻文玟／攝影
台中市今天空品狀況不良，中彰投地區民眾也在臉書上抱怨，「今天又霧了」。記者一早7點多看空氣品質指標（AQI）呈現普通，大台中是橘、黃燈；至中午依舊維持「普通」黃燈較多，藍天都有一層霧。記者喻文玟／攝影
台中市今天空品狀況不良，中彰投地區民眾也在臉書上抱怨，「今天又霧了」。記者一早7點多看空氣品質指標（AQI）呈現普通，大台中是橘、黃燈；至中午依舊維持「普通」黃燈較多，藍天都有一層霧。記者喻文玟／攝影

台中市 行政院 預報

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