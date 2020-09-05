快訊

一年拾獲近6萬張悠遊卡 3年累計餘額1600多萬全歸北捷

南投女童疑遭虐殺埋屍案 女童生父：前妻無良還成幫兇

竹山鎮公所妙招惱人廚餘變堆肥 培育花卉美化環境

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
竹山鎮長陳東睦（中）環保署長張子敬（右三）贈花給700多名環保志工。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮長陳東睦（中）環保署長張子敬（右三）贈花給700多名環保志工。圖／竹山鎮公所提供

竹山鎮公所前年開始「廚餘打造花園城市」，讓麻煩的廚餘問題，變成美化竹山鎮的「養分」公共場所遍植花卉，今年4月更從公共場所擴展到社區民宅，每月第四個星期六開放2萬株花卉讓民眾領取，環保署長張子敬也感受竹山鎮美化環境的努力，今天到竹山贈花給環保志工，感謝這些幕後英雄長期推動環保。

竹山鎮長陳東睦說，廚餘一直都是頭痛的問題，竹山鎮收運廚餘一天7噸，一個月將近有150噸，為了將廚餘有效利用，清潔隊努力進行廚餘堆肥，廚餘每日收運後，經過攪碎篩分、固液分離，最後堆置發酵熟成，配合副資材運用成為有機土，公所並結合花卉培育，不但徹底將廚餘去化，同時也可美化家園。

今年4月，鎮公所再推「領鮮周六、花現竹山」措施，每月第4個星期六，提供2萬株花供民眾領取，每人最多領取20株，花種會依據季節的變化調整，包括矮牽牛、一串紅、孔雀草、三色堇、雞冠花等，只要下載「竹山鎮公所APP」，還可上網預約領花。

今天上午700多名竹山鎮環保志工參與贈花活動，竹山鎮長陳東睦說，他們都是維護竹山鎮公領域的花草小尖兵，沒有他們，公共場所就沒有那麼多美麗花卉。為了感謝大家辛勞成果，環保署長張子敬與陳東睦也一一贈花給環保志工，張子敬說，愛地球做環保是都需要學習的課題，看見竹山鎮有這麼多志工參與環境維護，讓人很感動。

竹山鎮公所贈送花卉，吸引大批鎮民排隊領取。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮公所贈送花卉，吸引大批鎮民排隊領取。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮公所利用廚餘製作有機土，栽培各種花卉苗提供民眾領取，美化家園。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮公所利用廚餘製作有機土，栽培各種花卉苗提供民眾領取，美化家園。圖／竹山鎮公所提供

廚餘 環保署 頭痛

延伸閱讀

飼料成本高 彰化28養豬戶退場

竹山鎮完成官方版旅遊地圖 大力介紹老街觀光文化

竹山清潔隊員將廚餘變有機土 溫室種植花卉有成

淡江中學沃土計劃 廚餘100%分解零碳排

相關新聞

竹山鎮公所妙招惱人廚餘變堆肥 培育花卉美化環境

竹山鎮公所前年開始「廚餘打造花園城市」，讓麻煩的廚餘問題，變成美化竹山鎮的「養分」公共場所遍植花卉，今年4月更從公共場所...

彰化國民體育日提前開趴 闖關集戳章送雙蛋

每年9月9日是國民體育日，彰化縣提前在今天舉辦，數百名青少年湧向活動場地員林十九籃球場，縣長王惠美宣布，為響應9月9日國...

捐血送錢母成熱潮 南投縣紫南宮等10宗教團體獲獎

內政部表揚全國宗教團體，南投縣包括南投藍田書院，名間鄉受天宮，國姓鄉東方淨苑，埔里鎮人乘寺地藏院，魚池鄉人乘寺文殊院、日...

爆米香節免費吃爆米香　彰化縣米倉埤頭公所大排長龍

「碰！」2020彰化縣埤頭鄉第三屆爆米香節熱鬧開場，民眾攜老扶幼開心逛20多個攤位，免費拿爆香米、兌換埤頭鄉農特產品和社...

彰化家扶募得133萬元振興券 3千多人大陣仗開心逛賣場

新冠肺炎疫情影響，今年上半年社福機構募款不易，政府7月中發放三倍券，愛心企業、民眾慷慨解囊，彰化家扶中心募得約133萬元...

台中小一家長成長課程 家長：教改讓學習、升學變複雜

台中市教育局因應家庭教育法修正，健全家庭功能、預防家庭問題，協助小一新生家長在孩子入學前後的準備及調適，今年8、9月開學...

這可不是存錢桶！4隻普度大豬公送家扶 分切傷腦筋

正值中元普度旺季，許多宮廟或社團普度過後，總會把大批普度品，轉贈給社福團體或經濟弱勢家庭做愛心，雲林家扶中心今天獲贈4頭...

電動公車應導入幹道、黃金路線

審計部台中市審計處去年總決算審核報告指出，中市電動公車載客率僅4.52％，有待提升。市府交通局表示，新導入的電動公車多行...

白底綠閃電 台中電動公車換新裝

台中市為維護空氣品質引進電動公車，目前已有182輛，全國第一。全市所有電動公車的車頭圖樣，昨天都換成白底搭配綠色閃電標誌...

飼料成本高 彰化28養豬戶退場

國內防非洲豬瘟，農業單位去年起積極輔導廚餘養豬場轉用飼料，彰化縣目前已有18家轉型申請政府補助，以飼養取代廚餘，也有不少...

取經北高 台中巨蛋拚損益平衡 一年營運天數至少要6成

台中市府運動局、都發局昨天到台北舉辦「台中巨蛋營運投資座談會」，聽取有意投資廠商的建議，以便年底招商能引進民間企業專業能...

台中大智路10日通車 周邊大執法 8月17日以來告發237件

台中大智路打通，9月10日正式通車，但鄰近地區長期以來違規停車嚴重，轄區第三警分局為維護通車後台中火車站周邊交通順暢，8...

熱門新聞

擅闖阿里山一葉蘭自然保留區 嘉義林管處查獲6人

彰南捷運還沒來 彰化往二林新闢快捷公車先行

台中石岡熱氣球嘉年華首登場 民眾可搭免費接駁車前往

消失96年「細葉卷丹」台灣原生百合 研究團隊破解原因

恆春代理鎮長驚約聘員工近半 新科鎮長：全面檢討人事

桃園季青蓄光石星光步道 陸地版藍眼淚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。