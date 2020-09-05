竹山鎮公所妙招惱人廚餘變堆肥 培育花卉美化環境

竹山鎮公所前年開始「廚餘打造花園城市」，讓麻煩的廚餘問題，變成美化竹山鎮的「養分」公共場所遍植花卉，今年4月更從公共場所擴展到社區民宅，每月第四個星期六開放2萬株花卉讓民眾領取，環保署長張子敬也感受竹山鎮美化環境的努力，今天到竹山贈花給環保志工，感謝這些幕後英雄長期推動環保。

竹山鎮長陳東睦說，廚餘一直都是頭痛的問題，竹山鎮收運廚餘一天7噸，一個月將近有150噸，為了將廚餘有效利用，清潔隊努力進行廚餘堆肥，廚餘每日收運後，經過攪碎篩分、固液分離，最後堆置發酵熟成，配合副資材運用成為有機土，公所並結合花卉培育，不但徹底將廚餘去化，同時也可美化家園。

今年4月，鎮公所再推「領鮮周六、花現竹山」措施，每月第4個星期六，提供2萬株花供民眾領取，每人最多領取20株，花種會依據季節的變化調整，包括矮牽牛、一串紅、孔雀草、三色堇、雞冠花等，只要下載「竹山鎮公所APP」，還可上網預約領花。